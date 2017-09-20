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Dünya

Mogherini’den IKBY referandumu hakkında açıklama

Brüksel, 20 Eylül, (DHA)-  Irak’ta yapılması öngörülen referanduma ilişkin Yüksek Temsilci Federica Mogherini’den açıklama geldi

20 Eylül 2017 19:43

Brüksel, 20 Eylül, (DHA)-  Irak’ta yapılması öngörülen referanduma ilişkin Yüksek Temsilci Federica Mogherini’den açıklama geldi. Mogherini tarafından yapılan açıklama şöyle: “Kürdistan Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde bir bağımsızlık referandumu düzenleneceği ilan edilmiştir.

Avrupa Birliği Irak’ın birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini bir defa daha yineler. Teklif edilen referandum gibi tek taraflı adımlar, verimli olmaktan uzak ve kaçınılması gereken adımlardır.

AB, Erbil ve Bağdat arasında çözülmesi gereken meseleler olduğunun farkındadır. Bu meseleler, tarafların karşılıklı olarak mutabık kalacağı ve Irak Anayasası hükümlerinin tam olarak uygulanmasına dayanan bir çözüme yol açacak, barışçıl ve yapıcı bir diyalog yoluyla ele alınmalıdır. AB, diyaloğu kolaylaştırmaya yönelik BM girişimini memnuniyetle karşılamakta ve talep edilmesi halinde sürece destek olmaya hazır olduğunu bildirmektedir.”

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