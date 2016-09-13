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Dünya
Deutsche Welle

Mogherini: Türk topluma diyaloğa dahil edilmeli

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye-AB diyaloğunda Türk toplumunun daha güçlü katılımını istedi.

13 Eylül 2016 23:30


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bugün Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerine Türkiye'nin durumuna ilişkin bilgi verdi. Mogherini yaptığı konuşmada, Türk sivil toplumun Türkiye ile AB arasındaki diyaloğa daha güçlü bir şekilde katılımını istedi.

AB yetkilisi, bu konuda Avrupa Parlamentosu'nun katkı sağlayabileceğini ve özel bir sorumluluğunun olduğunu da söyledi.

Mogherini sadece siyasi kurumların değil, Türkiye ve Avrupa'daki sivil toplumun da giderek birbirinden uzaklaşmasını büyük endişeyle karşıladığını belirtti. Mogherini, bütün siyasi partilerle konuşarak onların bakış açılarını dinlemenin önemli olduğunu vurguladı.

Mogherini geçen hafta Ankara'daydı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Mogherini ve Hahn'ın ziyareti 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerilen Ankara-Brüksel ilişkilerinin normalleşmesi açısından önem taşıyordu. Türk hükümeti, darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye yeterince destek vermediği gerekçesiyle AB'yi eleştirmişti.

Darbe girişimi sonrasındaki gözaltı ve görevden uzaklaştırmalar ise AB'de eleştirilere yol açtı. Mogherini, Ankara'daki temaslarında Türkiye ile diyaloğa devam mesajını verdi. Ancak Türklere vize serbestliği, müzakerelerde yeni başlıkların açılması gibi konularda Türkiye ile AB arasında henüz yakınlaşma sağlanamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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