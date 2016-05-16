Mogherini Ermeni ve Azeri liderlerle görüşecek



Twitter hesabından bir açıklama yapan Federica Mogherini, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geleceğini söyledi. Mogherini'nin iki liderle ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi görüşeceği bilinmiyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu nisan ayı başında çatışmaların tekrar başlaması nedeniyle alevlenmişti. İki ülke arasında 1994 yılında imzalanan ateşkes ilk kez bu denli şiddetli çatışmalarla delinmişti. Çatışmalarda 12 Azerbaycan ve 18 Ermenistan askeri hayatını kaybetmişti.

1988-1994 yılları arasında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı, Dağlık Karabağ bölgesi de dâhil Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan tarafından işgaliyle sonuçlanmıştı. Savaş sonrasında 200 bini Ermenistan'dan, 1 milyonu da Dağlık Karabağ'dan olmak üzere 1 milyon 200 bin Azeri bugünkü Azerbaycan'a göç etmek zorunda kalmıştı.

Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edildiği 5 Mayıs 1994 tarihinden bu yana soruna çare AGİT bünyesindeki Minsk Grubu içinde aranıyor. Minsk Grubu'nda yer alan ülkeler arasında Rusya, ABD, Almanya, Fransa ve Türkiye bulunuyor.