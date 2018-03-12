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Dünya

Mogerini: AB Rusya'ya yaptırımları sürdürecek

Deniz Berktay / Kiev, 12 Mart (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Ferederica Mogherini, AB’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımların, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesine i

12 Mart 2018 19:28

Deniz Berktay / Kiev, 12 Mart (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Ferederica Mogherini, AB’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı yaptırımların, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusunda çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesine ilişkin Minsk Anlaşmaları’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirene kadar devam edeceğini söyledi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Mogherini, Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman’la düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna’nın son iki yılda reformlar konusunda önemli mesafe katettiğinin altını çizerek, Ukrayna’ya maddi desteğe devam edeceklerini söyledi.
Öte yandan, Mogherini, Ukrayna kamuoyunun Avrupa Birliği’nin imkanları ve avantajları konusunda daha iyi bilgi sahibi olmaları için, Ukrayna basınında yoğun bir enformasyon kampanyası başlatacaklarını belirtti. Rusya’ya yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Mogherini, bu yaptırımların Rusya Minsk Anlaşması’an uyuncaya kadar devam edeceğini ekledi.

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