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Dünya

MOGADİŞU'DA KOLERA MOGADİŞU (A.A)

12 Mart 2011 14:42

-MOGADİŞU'DA KOLERA MOGADİŞU (A.A) - 12.03.2011 - Somali'nin başkenti Mogadişu'da çıkan kolera salgınında 20'den fazla kişi öldü. Banadir doğum hastanesinden Dr. Lul Muhammed, son bir haftada başkentte 150'den fazla kolera vakasına rastlandığını söyledi. Muhammed, hastanedeki imkanların yetersiz olduğunu, hastalardan bazılarının evlerini terk eden ailelerin yaşadığı kamplarda kalan çocuklar olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanı Yardımcısı Osman Liban ise, salgından haberi olmadığını, ancak konuyu araştıracağını kaydetti.

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