-Mogadişu'da gıyabi cenaze namazı MOGADİŞU (A.A) - 08.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan için Somali'nin başkenti Mogadişu'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Somali'nin en büyük camisi Merkez Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından camideki Adalet, Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Ahmed Bilhe, cemaate Başbakan Erdoğan'ın annesinin vefat ettiğini bildirdi. Alınan karar kapsamında Tenzile Erdoğan için gıyabi cenaze namazı kılınacağını ifade eden Bilhe, ''Dostumuz Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın acısını paylaşıyoruz. Kendisine başsağlığı diliyoruz. Annesinin mekanı cennet olsun'' diye konuştu. Bilhe tarafından kıldırılan cenaze namazına, yardım için Somali'de bulunan bazı Türk ekipleri de katıldı.