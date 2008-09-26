Mofaz'dan siyasete dönüş kararı

İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in istifa kararı üzerine partisi Kadima'da yapılan başkanlık yarışını kaybetmesinden sonra "aktif politik yaşama" ara vereceğini açıklayan Ulaştırma Bakanı Şaul Mofaz, karar değiştirdi ve politikaya devam etme kararı aldı.



17 Eylül'de yapılan Kadima başkanlık seçimlerinin galibi Dışişleri Bakanı Tzipi Livni'nin 1,1 puan gerisinde kalan Mofaz, taraftarlarına "Sizi bırakmayı düşünmüyorum. Bu ülke için büyük şeyler yapacağız" diye seslendi. Politikaya ara verme kararının gerekli olduğunu, ancak bunun bir süreyle sınırlı olacağını dile getiren Mofaz'ın, İsrail'de, İbrani takvimine göre yeni yılın başlayacağı Ekim ayı başında iş başına dönmesi bekleniyor.



Mofaz'ın Bakanlar Kurulu sekreteryasına da 2 Ekim'e kadar tatil kullanacağını bildirdiği belirtildi.

Şaul Mofaz, politikadan ayrılma kararıyla birlikte hem taraftarlarının ısrarlı baskılarına maruz kalmış; hem de Başbakanlık görevini üstlenen Tzipi Livni'nin yanısıra Meclis Başkanı Dalya İtzik ve diğer partili milletvekilleri, Mofaz'ı kararından caydırmaya çalışmışlardı. İtzik, Mofaz'a Livni'ye arka çıkmasını ve yeni hükümetin kurulmasında aktif bir şekilde çalışmasını söyleyerek, kararını değiştirmesini istemişti.



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