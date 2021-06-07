Moderna, Koronavirüs aşısının ergenlik çağındaki insanlara da yapılması AB ve Kanada'ya başvuruda bulundu

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Moderna, geliştirdiği Koronavirüs aşısının ergenlik çağındaki insanlara da yapılmasına koşullu olarak izin verilmesi için Avrupa Birliği'ne başvuruda bulundu.

İlaç şirketi, Kanada'da da aynı izin alabilmek için ilgili kurumlara başvurduğunu bildirdi.

Moderna'nın aşısı AB ülkelerinde 18 yaşın üzerindekiler için yaygın olarak kullanılıyor. Birçok uzman sürü bağışıklığının sağlanması için çocukların da aşılanmasının önemini vurgulamıştı.

Yapılan klinik denemeler Moderna'nın aşısının 12-17 yaş grubunda etkili olduğunu duyurmuştu ve testlerde yeni veya ciddi bir güvenlik sorunuyla karşılaşılmamıştı.