Moderna aşılarında yabancı madde tespit edilen Japonya'da üç kişi ikinci dozdan sonra hayatını kaybetti

Japonya’da Moderna Koronavirüs aşılarının içine karışan yabancı bir maddenin tespit edilmesinin ardından, aşı olan üç kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı henüz hayatını kaybedenler ve aşı arasındaki bağlantıyı netleştiremedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Japonya’nın elindeki çok sayıda Moderna aşısının içinde yabancı bir madde tespit edilmişti. Tespit edilene kadar aşıların bazıları insanlara uygulanırken geri kalan 1.63 milyonun kullanımı durdurulmuştu.

Japonya’da aşı sonrası ölüm haberi ilk olarak geçen ay, 30’lu yaşlarda iki, altta yatan hastalığı olmayan erkeğin ikinci doz aşıdan sonra hayatını kaybetmesiyle geldi.

Son olarak 49 yaşında, 11 Ağustos’ta ikinci doz aşısını olan bir adamın ertesi gün hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişinin sadece karabuğday alerjisi olduğu belirtildi. Sağlık Bakanlığı, henüz ölümlerle aşı arasındaki bağlantıyı netleştirmedi.

Aşılarda yabancı madde

Önceki hafta, açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklayan bakanlık kullanılmamış 1,6 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısını geri toplatma kararı almıştı.

Üretici firma Takeda ise güvenlik önlemi olarak İspanya'da aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

Covid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan seriden yaklaşık 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını açıklamıştı.