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Koronavirüs

Moderna, aşı çalışmasının son aşamasına geldi: 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor

ABD hükümeti, Moderna'nın aşı projesine bir milyar dolar civarında destek sağlıyor

27 Temmuz 2020 23:05

ABD destekli Moderna Inc. şirketi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı adayı için son deney safhasında olduklarını duyurdu. Şirket bu safhada, hastalığa yakalanmamış 30 bin yetişkin üzerinde aşıyı test edecek.

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