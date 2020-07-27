Moderna, aşı çalışmasının son aşamasına geldi: 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor

ABD destekli Moderna Inc. şirketi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı adayı için son deney safhasında olduklarını duyurdu. Şirket bu safhada, hastalığa yakalanmamış 30 bin yetişkin üzerinde aşıyı test edecek.

Moderna Inc. tarafından 'COVE' adı verilen denemeler, Covid-19 aşısının gelişimi, üretilmesi ve dağıtımını hızlandırmayı amaçlayan devlet destekli Warp Speed Operasyonu kapsamında gerçekleştirilecek. ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor. Aşının Covid-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına onay verilecek. ABD hükümeti, Moderna'nın aşı projesine bir milyar dolar civarında destek sağlıyor. Massachusetts merkezli Moderna'ya ait hisse senetleri son borsa açılışından önce yüzde 11 yükselme kaydetti.