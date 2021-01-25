Moderna açıkladı: Geliştirilen Covid-19 aşısı virüsün mutasyonuna karşı da etkili

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen mRNA tabanlı aşının, mutasyonlu virüslere karşı da etkili olduğunu duyurdu. Açıklamada, mevcut aşının İngiltere varyantına aynı oranda, Güney Afrika varyantına ise kabul edilebilir seviyede etkili olduğu belirtildi.

Moderna tarafından yapılan açıklamaya göre; şirketin ürettiği koronavirüs aşısı, İngiltere ve Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonlu virüslere karşı etkili.

Şirket, aşının İngiltere'deki mutasyonlu virüse karşı aynı oranda etkili olduğunu belirtirken, Güney Afrika'daki mutasyonlu virüse karşı etkinliğinin biraz daha düşük olduğunu belirtti. Moderna Başkanı Stephen Hoge'a göre bu düşük etkinlik seviyesi, endişe verici düzeyde değil.

Stephen Hoge, Moderna'nın Güney Afrika'da görülen mutasyonlu koronavirüs için aşı çalışmalarına çoktan başladığını da duyurdu.

Öte yandan vurulan doz sayısını ikiden üçe çıkarmayı planlayan uzmanlar, bunun ne kadar etkili olacağını da anlamaya çalışacaklar.

Hoge, başlatılan çalışmaların tedbir amaçlı olduğunu, otoritelerin bu konudaki düşüncelerine göre çalışmalarına yön vereceklerini söylüyor.