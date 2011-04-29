Modern zaman Külkedisi!

T24 - Yılın düğünü için geri sayım sürüyor... 28 yaşındaki Catherine Elizabeth Middleton, 29 Nisan'da Prens William ile evlendiğinde İngiliz kraliyet ailesinin az sayıdaki 'avam' gelininden biri olacak.



Çift okudukları İskoçya'daki St. Andrews Üniversitesi'nde ortak aldıkları bir sanat tarihi dersinde tanıştı.



2001 yılında çıkmaya başladılar.



Her ikisi de bir süre aynı öğrenci evinde kaldı. Prens William daha sonra coğrafya programına geçerken, Middleton sanat tarihi alanında mezun oldu.



İlişkilerinin İsviçre'de bir kayak tatilinde çekilen fotoğrafları ile duyulması ardından Middleton kısa sürede ülkenin en çok fotoğraflanan kadınları arasına girdi.



Kraliyet yorumcusu Margaret Holder, evliliğin Prense istediği sıcak aile yaşamını sunabileceğini söylüyor.



Holder, "Bence bu çok iyi ve başarılı bir evlilik olacak. Ayrıca monarşinin 21. yüzyılda devamlılığını sağlayacak. Bence Kate çok çağdaş, kolayca yakın hissedilebilen bir kişi." diyor.



2007 yılında kısa bir ayrılık yaşayan çiftin düğünü, magazin yönüyle son yılların en büyük olayı olmaya aday.





Kate Abla ve kardeşleri

Geleceğin Galler Prensesi olmaya aday olan Kate Middleton, işadamı Michael Middleton ve eski bir hostes olan Carol Middleton çiftinin en büyük kızı.



Bugünkü servetlerine sıfırdan ulaşan aile, postayla oyuncak ve eğlence malzemeleri satışı yapan bir şirketi yönetiyor. Middleton'ın büyük büyükbabasının ise kömür madencisi olduğu biliniyor.



Ailenin iki tarafı da Londralı değil, Baba Leeds, Anne County Durham kökenli ve ailelerinde türlü meslekten insan olsa da soylularla bir bağlantıları yok.



Londra'nın kuzeyindeki Berkshire'da dünyaya gelen Kate Middleton'ın kendisinden küçük iki de kardeşi var.



Aile, iş dolayısıyla 1984-86 arasında Michael Middleton'ın işi dolayısıyla Ürdün'de yaşadı.

Middleton'ın küçük yaşlarda akranı olan Prens’i yakından izlediği, odasında posteri olduğu rivayet ediliyor.



Kate'in 25 yaşındaki kızkardeşi Pippa, parti organizasyonları yapıyor. 2008 yılında da Tatler dergisinin 'kentin en parlak 200 genci' listesinin ilk sırasındaydı.



21 yaşındaki James Middleton ise unlu mamüller üreten bir şirketi yönetiyor.



Arkadaşları, seçkin ailelerin okullarından biri olarak bilinen Marlborough College'da okuyan müstakbel prensesi popüler, yetenekli ve ayakları yere basan biri olarak tanımlıyor.



Okulun hokey takımının kaptanlığını yapan Middleton teniste de çiftler dalında müsabakalara katılmış.



Middleton 2000 yılında mezun olduktan sonra eğitimine bir yıl ara verdi; Floransa'daki Brtisih Institute'ta çalıştı, güneydeki Solent'ta teknelere mürettebatlık yaptı.



Müstakbel eşi gibi, o da Raleigh International ile Şili'de gönüllü yardım işleri üstlendi.



Middleton ailesinin sosyal statüsü yükseldikçe, Kate'in lise yıllarından itibaren Prensi tanıyan bazı kişilerle yolları kesişmeye başladı.





Üniversite sıralarında tanıştılar

2001 yılında St. Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi okumaya başladı ve aynı bölüme kaydolan Prens William ile tanıştı.



Prens 2002 yılında Middleton'ın mankenlik yaptığı bir öğrenci defilesini ön sıralardan izledi.



Middleton, üniversitedeki ilk yılında bocalayan Prensi okulu bırakmamaya ikna eden kişi olarak gösteriliyor.



İlişkilerinin Kraliçe'nin Balmoral Sarayı’nda geçirdikleri hafta sonlarında iyice yakınlaştığı belirtiliyor.



Saray ve basın kuruluşları arasında varılan bir anlaşma sonucunda uzun bir süre genç öğrenciler hakkında haber yapılmadı.





Basın bunalttı



Ancak kamuoyu Kate'i, gizli tutulması çabalarına rağmen yayınlanan ve 2005 yılında İsviçre'deki Klosters kayak merkezinde Prens William ve Prens Charles'ın yanında görüldüğü fotoğrafı ile tanıdı.



Gazetelerin genç kıza ilgisi, mezuniyeti ardından Londra'ya yerleşmesi sonrası iyice arttı. Fotoğrafçıların Middleton'u gece gündüz izlediği öne sürülüyor.



Ekim 2005'te Londra'da bir otobüste çekilmiş fotoğrafının yayınlanması ardından avukatlar mahremiyete saygı talebiyle devreye girdi.



2006 Şubat'ında koruma tahsis edileceği haberleri yayıldığında, ufukta bir nişan olabileceği beklentisi gündeme geldi.



Aralık ayında Prens William ordudaki görevine başlarken törene Kate'in annesiyle katılması da manşetlerde yer buldu.



Bu genç kızın Kraliçe ve ailenin diğer önde gelenleri ile birlikte yer aldığı ilk ciddi olaydı.

Paparazzilerin Middleton'ın evi önünde kamp kurması, fotoğrafçılardan kaçmaya çalışırken ölen Prenses Diana ile karşılaştırmalar yapılmasına yol açtı.



Prens William ve Prens Charles'ın rahat bırakılması için yaptığı çağrılar ardından bazı gazeteler geri adım atmayı kabul etti, ancak konu zaman zaman basın şikayetleri komisyonuna konu olmaya devam etti.



Kate Middleton İngiliz kamuoyunun önüne çıkmasından bu yana, sık sık en iyi giyinenler listelerinin üst sıralarında yer alıyor.





Ayrılık



Çiftin Nisan 2007'de ayrıldıklarının açıklanması beklenmedik bir gelişmeydi. Bunda medya baskısının da büyük payı olduğu düşünülüyor.



O dönemde Kate giyim zinciri Jigsaw için aksesuar satın alma görevlisi olarak çalışıyordu ancak bir kaç ay sonra bu görevden ayrıldı.



Ayrılıktan sonra ise Middleton ailesi ile ilgili olumsuz haberler yayınlandı.



Örneğin annenin William'ın mezuniyet töreninde sakız çiğnediği, Kraliçe huzurundayken tuvalet gibi sözcüklerle uygunsuz bir dil kullandığı öne sürüldü.



Ayrıca Prens’in arkadaşlarının Kate'in annesinin uçaklarda hosteslik yapmasına ilişkin şakalar yaptığı iddia edildi.



Prenses Diana anısına Haziran 2007'de yapılan konserde beraber görülmeleri ardından ikili yeniden bir araya geldikleri iddialarını reddetti; "sadece iyi arkadaşız" dendi.



Ancak bunu takiben de kamuoyu önüne beraber çıkmaya devam ettiler.



2008 yılında Prensin uçuş eğitimini tamamladığı ve kraliyetin en önemli nişanı olan Dizbağı Nişanı'nı aldığı törenlerde de Kate Middleton izleyiciler arasındaydı.



Ancak resmi etkinlikler dışında Middleton fazla öne çıkmamaya özen gösteriyor.



Middleton, işinden ayrıldığından bu yana ailesinin şirketinde çalışıyor.



Olası bir teklifi beklerken zamanını alışveriş yapıp gezerek doldurduğu yorumları yapılan ve 'uzatmalı Kate' lakabı takılan Middleton'ın bekleyişi ise 2009'un Ekim ayında sona erdi.



Prens Middleton'a Kenya'da yaptıkları tatil sırasında annesinin yüzüğünü vererek evlenme teklif etti.



Evlilik sonrası Kate Middleton'ı ailenin bir temsilcisi sıfatıyla pek çok resmi görev bekliyor olacak; her adımını dikkatli atması beklenecek.



Çift evlendikten sonra gelenek olduğu üzere William'a düklük unvanı verilirse, Kate Middleton da düşes olacak.



Aksi halde, protokolde, eşinin ön adı ile, yani "Galler Prensesi William Hazretleri" olarak anılacak.



Çift ilk resmi ziyaretlerini de Temmuz'da Kanada'ya yapmayı planlıyor.







