Modern teknolojinin Musa'sı: iPad

T24- Meraklısı '10 Emir'in yazılı olduğu tabletten beri hiçbir tablet böyle ilgiyle beklenmedi' diyor, pek beğenmeyen adıyla dalga geçiyor. Apple'ın mobil teknolojiye yön veren son eseri iPad, karşınızda...





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, modern teknolojinin Musa’sı, Apple’ın Yönetim Kurulu Başkanı Steve Jobs, kendi ‘tableti’ni önceki gün görücüye çıkardı. Bu ‘tablet’te gerçek Musa’nınki gibi 10 Emir yazılı değil ama mobil teknolojiye yön vereceği kesin. Jobs, iPad adlı yeni ürünü, dizüstü bilgisayarlarla iPhone arasında ‘üçüncü tür’ olarak tanımlıyor. Bu cihaz medyada yeni bir dönem başlatabilir zira Apple, gazete ve kitapların iPad’le okunabilmesi için bazı gazete ve yayınevleriyle görüşmeler yapıyor. Bazı Apple fanlarıysa ilk tepkilerini iPhone’dan çok da farklı bir özelliği bulunmadığı gerekçesiyle iPad aleyhine gösterdi.







Kanatlı, kanatsız, iTampon...



iPad asıl patlamasını Twitter’da ve bloglarda yaptı. Ama özellikleriyle değil, adı nedeniyle. İsim listesindeki en güçlü adayın ‘iSlate’ olduğunu düşünürken iPad’le karşılaşan çok sayıda internet kullanıcısı şimdi ‘iTampon’ gibi alternatif isimler yaratarak dalga geçiyor. Yorumlar arasında ‘iPad: Kanatlı mı yoksa kanatsız mı?’, ‘Belli ki Apple, iPad’i kadınları düşünerek tasarladı. Üç farklı boyutta: Standart, süper ve maksi’ gibi cümleler var. İşin aslı, Steve Jobs’un insanların bu isimle dalga geçeceğini tahmin etmek için fırsatı da vardı. 2006’da Amerika’da yayımlanan Mad TV isimli şov programında tam da bu ‘gereksiz’ isimle dalga geçen ve şimdilerde YouTube’da dirilen bir skeçe yer verilmişti.

Marifetleri saymakla bitmiyor...



Fiyatlar 3G özelliğinin olup olmamasına göre 499-829 dolar (650-1250 TL) aralığında değişiyor. İnternet taraması yapmak, video izlemek, müzik dinlemek, oyun oynamak, e-kitap okumak, e-posta gönderip almak mümkün.9.7 inç çoklu dokunuş özelliğine sahip ekran 13.4 milimetre inceliğinde ve 680 gram ağırlığında. Tek bir düğmesi bulunan iPad’in dokunmatik ekranı köşeden köşeye 24.6 santimetre.Pil ömrü 10 saat. Apple’ın AppStore’undaki 140 bin uygulamanın çoğunun iPad’de de çalışması bekleniyor. Müzik ve video deposu iTunes’la da kolay bağlantı özelliği var. Dik veya yatay kullanılabilen cihaz çevrilince ekran ve programlar da otomatik olarak o forma giriyor. Book uygulamasıyla firmanın iBookstore’undan e-kitap almak mümkün olacak.