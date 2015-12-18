Modern tarihin en sıcak yılı



Geçen ay, son 136 yılın en sıcak kasım ayı yaşandı. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), böylece yedi ay arka arkaya sıcaklık rekoru kırıldığını kaydetti.

Kasım ayında karada ve okyanus yüzeyinde kaydedilen sıcaklık 20'nci yüzyıl ortalamasından 0.97 santigrat derece daha fazla çıktı.

Raporda, “Bu 1880-2015 arasındaki en sıcak kasımdı“ denildi.

2015 yılında arka arkaya yedi ayın yanı sıra toplamda dokuz ay sıcaklık rekoru kırıldı.

Bu gelişmeler ışığında 2015'in 2014'ü en sıcak yıl sıralamasında geçmesi bekleniyor.

Bilim insanları, bu trendi insanlar tarafından sebep olunan ilklim değişikliğine bağlıyor. Fosil yakıtların kullanımı sonucu sera gazı atmosfere yayılıp orada ısıyı tutuyor.