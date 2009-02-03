Modern konfor

Yeni evli bir çiftin, iç mimar ve tasarımcı arkadaşlarıyla birlikte yarattıkları ev, modern ve rafine bir zevkin ürünü



Moda Burnu’na hâkim manzarasının büyülü güzelliğinin yanında bir o kadar da şehirli olup dinginliğini koruyabilmiş olan ev, genç çift için ilk yıllarını geçirebilecekleri mekan olarak seçilmiş. Ev, tasarımcı Hande Sönmez ve içmimar Demet Hızer tarafından yeniden düzenlenmiş.



Apartman, Moda tarihine göre yeni sayılabilecek bir apartman. Ancak genç çift bu tarihi doku içinde evde aynı zamanda arkadaşları olan tasarımcılarla klasiği oryantalist ve modern bir kurgu içinde kullanmışlar. 4 oda, 1 salondan oluşan evde çiftin mevsim el verdiğince en keyifli zamanlarını geçirdikleri ferah bir balkon da bulunuyor.



Evin karşılama holü oldukça uzun ve dar olmasından aynalarla algı yanılmaları sağlanarak dolap sistemlerine bağlı oturma ünitesiyle de fonksiyonellik oluşturulmuş. Dolap ve oturma ünitesi tasarımcı Hande Sönmez ve iç mimar Demet Hızer imzası taşımakta. Dolap kapakları doğal Amerikan ceviz ahşap kaplama, krem rengi lake gövde ve boy kulplarla birleştirilerek mekâna yerleştirilmiş. Mekânda duvar rengi göz önünde tutularak bej tonları kullanılmış.



Holden salona açılan kapı çıkartılarak sağlı sollu fon üzeri püsküllü demir metal aksesuarlar yerleştirilmiş. Yemek masası arkası ayna uygulamasıyla deniz manzarası evin içine taşınmış. Oturma grubu büyük cam sisteminin önüne yerleştirilerek balkondaki keyif kış aylarında da salonda devam ettirilmiş.



Yemek bölümünde siyah, beyaz tonlar kullanılmış. Duvarlar çiftin siyah-beyaz resimleriyle mekâna uyum sağlamış. Bar ve TV bölümünde; Amerikan ceviz kaplama, bej lakeyle birleştirilerek evin genel renk tonlarıyla uyum devam ettirilmiş. Salonda indirekt aydınlatma tercih edilirken lambader Derishow’dan alınmış. Koltuk üzerindeki kuş figürlü obje yine Derishow’dan. Mekândaki tüm mobilyalar Barbo imzası taşıyor. Şömine üzerindeki mumlar Derishow’dan. Plazma ünitesi üzerindeki çerçeveler ise Zara Home’dan. Salon halıları mekânla aynı tonlar yakalanarak Saroya Halı ve Balkan Halı’dan alınmış.



Ev sahibi, banyo dolap sistemlerinden hoşlanmadığı için evin bir odası, yalnız banyo malzemeleriyle dolu bir dolap odasına çevrilerek, banyo ferahlatılmış. Genel banyo tezgah formu ve tavandan sarkan kristal taşlı avizesi ile banyodan çok avangart bir mekana açılıyor izlenimi verilmiş. Duş bölümü camlı paravanla gizlenmiş, tik ağacı ve dere taşlarıyla duş teknesi oluşturulmuş. Tezgâh tasarımcı Hande Sönmez ve iç mimar Demet Hızer tasarımı olarak farklı bir formda banyoda yerini almış. Çiçekler Wood’s’dan alınmış.



Giyim odası olarak kullanılan odanın tamamı dolaplarla çevrilerek mekân maksimum işlevsellikte kaplanmış. Dolap sistemleri ev sahibinin giyim skalasına göre organize edilmiş. Tüm duvarlar örtüldüğünden mekânı daraltmamak adına yumuşak bir renk olan vizon seçilmiş. Yatak odasında beyaz renk ev sahibinin kişisel tercihi olarak kullanılmış. Yatak takı mı Barbo’dan. Yatak başı arkası beyaz desenli klasik bir duvar kâğıdıyla giydirilip rengine uyumlu bir sadelikte hareket kazandırılmış. Oda camları salonda kullanılan fon üzerine püsküllü metal aksesuarlarla örtülmüş. Ebeveyn banyosu oldukça yalın ve ev sahibinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış. Yarım cam kabinle örtülen küvet ve yine tik ağacı duş etrafında yerini almış.



Evim Dergisi