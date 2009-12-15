Modern ekonomi babasını kaybetti

T24 - Modern ekonomi biliminin temellerini atan ve iktisat dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Amerikalı Profesör Paul Samuelson hayatını kaybetti.



Nobel ödüllü Paul Samuelson’un, Massachusetts Eyaleti’nde, Belmont’taki evinde 94 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Samuelson’un ölümü, yıllarını verdiği ve ekonomi fakültesini dünya çapında bir kurum haline getirdiği Massachusetts Intitute of Technolgy (MIT) tarafından duyuruldu. MIT Başkanı Susan Hockfield, Paul Samuelson’un dokunduğu herşeyi dönüştürdüğünü, ekonominin teorik temellerini, MIT’yi, mesleki dünyasını ve öğrencilerini değiştirdiğini söyledi. Samuelson, fiyatlar ile arz-talep dengesine matematiksel analiz katkısıyla tanınıyor. Ekonomi dalında Nobel verilmeye başlanmasından bir yıl sonra, 1970’de, Samuelson Nobel Ekonomi ödülü verilmişti. İsveç Akademisi, Paul Samuelson’un, ekonomik teoride bilimsel düzeyin yükseltilmesinde herkesten çok daha fazla katkı yaptığını duyurmuştu. Paul Samuelson, matematiğin ekonomik analiz için gerekli olduğunu savunurdu.



1947’de kaleme aldığı “Ekonomik Analizin Temelleri” adlı kitabında, Paul Samuelson, meslektaşlarını baştan çıkmış bir zihin egzersizi yapmakla suçlamış ve iyi eğitilmelerine rağmen hiç yarışmayan atletlere benzetmişti. MIT Ekonomi Profesörü ve Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu Başkanı James Poterba, bütün çağdaş iktisatçıların Paul Samuelson’un omuzlarında yükseldiğini söyledi.



Kitapları 40 dile çevrildi



Paul Samuelson’un ünlü ders kitabı “Ekonomi: Başlangıç Analizi” dünyada 40 dile çevrildi ve ilk yayınlandığı 1948’den bu yana dört milyon adet sattı. 1915’te Indiana’da doğan Samuelson, eski ABD Başkanları John F. Kennedy ve Lydon Johnson’a danışmanlık yapmış ve Newsweek dergisinde popüler bir köşe yazmıştı. Samuelson, 1940’da katıldığı MIT Ekonomi Fakültesi’ni dünya çapında bir araştırma ve eğitim merkezi haline getirmişti. Bugün ise, ABD Merkez Bankası FED’in Başkanı Ben Bernanke, Paul Krugman ve MIT ekonomi mezunları arasında yer alıyor.