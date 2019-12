Modern camiyi Emine Erdoğan açtı

Şakirin Camii, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun katıldığı törenle ibadete açıldı.



Gazi, Gassan, Ghada Şakir kardeşlerin baba ve anneleri İbrahim ve Semiha Şakir anısına yaptırdıkları Şakirin Camii, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu'nun katıldığı törenle ibadete açıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda yer alan caminin açılışı nedeni ile tören düzenlendi.



‘Vahşi şekilde ölüm yağdırdılar’



Törende konuşan Emine Erdoğan, tarihin bilinen ilk kadın cami tasarımcısı Zeynep Fadıllıoğlu'nu tebrik ederek caminin her köşesinin muhteşem bir şekilde işlendiğini, her bir noktasına, her bir zerresine, el emeği göz nuru döküldüğünü söyledi. Emine Erdoğan, “'Şatafata kaçılmamış, abartılmamış. İslam estetiğinden Selçuklu sanatına, Osmanlı kültüründen Cumhuriyet ve çağdaş sanatlara kadar her motif, her dekor ince bir zeka ile nakşedilmiş. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muazzam esere emeği geçen herkesi gerçekten kutluyorum" dedi. Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde namaz kılan, Allah’a kul olan, gönlünü samimiyetle kendisini yaratana teslim eden bir kişinin değil bir cana karıncaya dahi zarar veremeyeceğini söyleyen Erdoğan “Aynı şekilde bizim inancımızda namaz kılan kişi emniyet içindedir, ona asla dokunulmaz. Ne var ki pazartesi günü Mardin’de çok ama çok acı bir haber aldık. Bilge Köyü’nde bir düğün merasimi sırasında namaz kılan kişilerin üstüne vahşi bir şekilde ölüm yağdırdılar. 44 kardeşimizi kaybettik ne yazık ki henüz gün ışığı görmemiş 3 yavrumuz hayatla tanışmadan ölümle yüzleştiler. Hislerime tercüman olacak kelime bulamıyorum. Barış dininin mensuplarını her hangi bir canlıya hatta kendi öz kardeşlerine bu vahşeti, bu şiddeti reva görmüş olmalarını akılla, mantıkla izah edemiyorum. Ben bir yerde yanlış yapıldığına inanıyorum. Umarım bu yanlışı bir an önce tespit ederiz. Şunu da hatırlatmak isterim yarın anneler günü. Annelerimizin, tüm kadınlarımızın bu vahşetin burukluğunda yavrularına sımsıkı sarılmalarını arzu ederim. Annelerin şefkati ve merhameti bu insanlık dışı cinayetlerin panzeridir. Anneler çocuklarına sevgiyi, hoşgörüyü, insaniyeti aşılarlarsa inanın bu tür olayları yaşamayız" diye konuştu.



Bardakoğlu: İnsanımızı imar edemedik



Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu da konuşmasında, din görevlilerinin de yapmaya çalıştığı gibi, bu camilerin içinin aydınlık, doğru, yerinde din hizmetiyle doldurmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bardakoğlu, “Tabi, camilerimizin imarının amacı da insanın imarıdır. İnsanın imarını ihlal ettiğimiz vakit türlü acılarla karşı karşıya geliyoruz. 2 gün önce 26 yaşında bir gencimizin cenaze namazını kıldırdım. Mardin'e din hizmeti vermek için gitmişti. O gencimiz orada 2 yıl zarfında o bölgenin dilini öğrenmişti. Maaşından çocuklara hediyeler alarak o çocuklara kuran öğretiyordu. Şimdi o çocukların her biri, katliamda kısmen şehit olan şahısların mezarı başında kuran okuyorlar. Demek ki, biz zamanında insanımızı imar edebilseydik, insanımızı yetiştirebilseydik, onun kalbine Allah korkusunu, ana baba korkusunu, ahiret duygusunu, vatan millet sevgisini, insan sevgisi yerleştirebilseydik bu acıları yaşamazdık. Din sadece şehit olduktan sonra insanlara baş sağlığı dilemek, sabır ve metanet telkin için değil. Din, o acıların yaşanmaması için vardır" dedi.



Topbaş: Eserler geleceğe taşınmalı



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da konuşmasında, "Bir kentin kimliği o kentteki yaşayan insanların verdikleri eserlerle hissedilir. Yani, mescitleri, çeşmeleri, mezar taşları geçmişi geleceğe taşıyan önemli tapu kayıtlarıdır. Bunlar yok edilmemeli, bunlar geleceğe mutlaka taşınmalı. Günümüzde de geleceğe güzel eserler bırakmak zorundayız. Semiha Şakir Vakfı'na özellikle teşekkür ediyorum. Bunun diğer vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına hayırseverlere bir örnek olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.



Caminin imarında geleneksel ile modern çizgiyi birleştirmeye çalıştıklarını söyleyen caminin iç mimarı Zeynep Fadıllıoğlu, “Bu teklif bana getirildiğinde çok duygulandım ağladım. Benimle birlikte bir çok kişinin emeği var burada. Ferah, insanın içini açan bir ortam tasarlanamaya çalıştık. Bir çok uzman kişiden çok kıymetli övgüler aldık, bu bizim için mutluluk vericidir" diye konuştu



Törende konuşan Semiha Şakir Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dina Şakir de, vakfın sadece İstanbul'da değil, 50 yıldır Türkiye'nin birçok yerinde eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanında elinden gelen gayretleri gösterdiğini anlattı. Şakir, "Semiha Şakir Vakfı'nın emel ve hayalleri, bu eserde yer almıştır” dedi. Caminin devir teslimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile Semiha Şakir Vakfı Onursal Başkanı Gazi Şakir arasında imzalanan bir protokol ile yapıldı. Tören sonunda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Gazi Şakir, kardeşleri Ghada ve Gassan Şakir ile Semiha Şakir Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dina Şakir'e birer şükran plaketi verdi.



Emine Erdoğan’dan yardım sözü



Törenin ardından Emine Erdoğan, Bardakoğlu ile davetliler, camiyi gezdi. Emine Erdoğan’nın camiden ayrılması esnasında Sevim Kandemir adlı bir kadın Erdoğan’nın yanına gelerek 2 yıl önce öldürülen eşi Salih Kandemir’in katilinin bulunmasını istedi. Gözü yaşlı kadını yardımcılarına yönlendiren Emine Erdoğan daha sonra aracı ile camiden ayrıldı. Caminin ibadete açılmasının ardından ilk cuma namazı vatandaşların yoğun katılımı ile kılındı.



Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın girişinde yer alan kapalı ve açık otoparkı olan, 10 bin metrekarelik bir alana inşa edilen ve 500 kişi kapasiteli Şakirin Camii'nin projesi, Mimar Hüsrev Tayla tarafından hazırlandı. Camiinin iç dekorasyon ve tasarımı Zeynep Fadıllıoğlu tarafından gerçekleştirildi, yazıları ise Hattat İmam Hüseyin Kutlu tarafından tasarlandı ve yazıldı, kalemkar Semih İrteş tarafından uygulaması gerçekleştirildi. Arapça "müteşekkir" anlamına gelen Şakirin Camii, yaklaşık 4 senede inşa edildi. Dekorasyonunda Kayseri taşı, bronz-ahşap gibi malzemeler kullanılan Şakirin Camii sade, modern ve estetik bir ibadethane olarak tasarlandı.