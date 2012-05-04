MODEM Partisi adayı François Bayrou, Hollande'ı destekleyecek

Merkez sağ eğilimli MODEM Partisi adayı François Bayrou, ikinci turda oyunu Hollande için kullanacağını söyledi.



Seçimin ilk turunda oyların yüzde 9'unu toplayan merkez-merkez sağ eğilimli MODEM (Demokrat Hareket) Partisi adayı François Bayrou, seçimin 6 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda "şahsen" Hollande için oy kullanacağını duyurdu.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Bayrou, Hollande lehinde oy kararının Sarkozy'nin aşırı sağın fikirlerini benimsemeye başlamasından kaynaklandığını söyledi. MODEM Partisi Bayrou özellikle Sarkozy'nin, aşırı sağcı seçmenin oylarını çekmek için "göç ve göçmenleri saplantı haline getirmesine" vurguda bulundu.

Bayrou'nun kararı Sarkozy cephesinde şok etkisi yarattı. Başbakan François Fillon, Bayrou'nun seçimini "yalnız bir adamın kararı" olarak değerlendirdi.

François Hollande ise Bayrou'nun kararını "özgürce ve bağımsızca aldığını" ve kararın kendisiyle ittifak anlamına gelmediğini söyledi.



Le Pen boş oy atacak



Seçimin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 18'ini toplayan aşırı sağcı aday Marine Le Pen 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada seçimin ikinci turunda "şahsen" boş oy kullanacağını açıklamıştı.

Son anketler Hollande'ın seçimi yüzde 47'ye karşı yüzde 53 oyla kazanacağını gösteriyor.