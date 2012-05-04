T24 LogoT24 Logo
Dünya

MODEM Partisi adayı François Bayrou, Hollande'ı destekleyecek

Fransa'da sosyalist aday François Hollande bugün cumhurbaşkanlığına bir adım daha yaklaştı

04 Mayıs 2012 12:46

Merkez sağ eğilimli MODEM Partisi adayı François Bayrou, ikinci turda oyunu Hollande için kullanacağını söyledi.
 
Seçimin ilk turunda oyların yüzde 9'unu toplayan merkez-merkez sağ eğilimli MODEM (Demokrat Hareket) Partisi adayı François Bayrou, seçimin 6 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda "şahsen" Hollande için oy kullanacağını duyurdu.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Bayrou, Hollande lehinde oy kararının Sarkozy'nin aşırı sağın fikirlerini benimsemeye başlamasından kaynaklandığını söyledi. MODEM Partisi Bayrou özellikle Sarkozy'nin, aşırı sağcı seçmenin oylarını çekmek için "göç ve göçmenleri saplantı haline getirmesine" vurguda bulundu.

Bayrou'nun kararı Sarkozy cephesinde şok etkisi yarattı. Başbakan François Fillon, Bayrou'nun seçimini "yalnız bir adamın kararı" olarak değerlendirdi.

François Hollande ise Bayrou'nun kararını "özgürce ve bağımsızca aldığını" ve kararın kendisiyle ittifak anlamına gelmediğini söyledi.


Le Pen boş oy atacak


Seçimin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 18'ini toplayan aşırı sağcı aday Marine Le Pen 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada seçimin ikinci turunda "şahsen" boş oy kullanacağını açıklamıştı.

Son anketler Hollande'ın seçimi yüzde 47'ye karşı yüzde 53 oyla kazanacağını gösteriyor.

ETİKETLER

sarkozyfransahollande

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24