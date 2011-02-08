Model ülke Türkiye, Mısır'ı ikiye böldü!

T24 - 'Türkiye Mısır için model ülke olur mu?' sorusu, dün akşam NTV’de iki önemli isme soruldu. Mısır yönetiminden 'hayır' cevabı gelirken, en güçlü muhalif yapı Müslüman Kardeşler’den 'neden olmasın' yanıtı alındı.



Mısır’da yaşanan isyan, 'Türkiye model ülke olur mu?' tartışmaları, bugün iki ayrı isimle masaya yatırıldı.



İlk olarak, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Abderahman Salaheldin, 'olamaz' şeklinde özetlenebilecek bir değerlendirme yaparken, Ana Haber’de de, ülkenin en güçlü muhalif hareketi Müslüman Kardeşler’in liderlerinden Eşref Abdülgaffar konuştu: Neden olmasın...



Türkiye’ye sadece Mısır’da olanları basın yoluyla anlatmak için geldiklerini, herhangi bir yetkiliyle görüşmeyeceklerini belirten Abdülgaffar, ülkesinde yaşananları, yapı olarak amaçlarının ne olduğunu, nasıl bir rejim istediklerini anlattı.





Can Dündar sordu, Eşref Abdülgaffar yanıtladı:



Türkiye’ye yaptığınız ziyaretin amacı ne, kimlerle görüşeceksiniz?



"Amaç, Mısır’da olanları basına açıklamak ve Türk halkının olan biteni anlamasını sağlamak. Tabi ki bizim ve Mısır halkının bakış açısından; çünkü hükümet başka şeyler söylüyor. Yetkilllerle görüşmeyeceğiz, sadece basınla konuşacağız.



Mısır’daki koşulları açıklığa kavuşturmak; neden bunları yapıyoruz, ne istiyoruz ve neye ihtiyacımız var? konularını aydınlığa kavuşturmak.



Müslüman Kardeşler olduğumuz için değil Mısırlı olduğumuz için bunları yapıyoruz. 30 yıldır yoğun baskı var, olağanüstü halle yönetiliyoruz, zorlu koşullar altında; yoksullukla mücadele ederek yaşıyoruz. Halkın yüzde 40'ı yoksul durumda. Mübarek ve onun etrafındakiler ise zenginlik içinde. Mısır yoksul bir ülke de değil. Süveyş Kanalı, Nil Nehri, petrol ve doğalgaz var ama halk bunlara erişemiyor."



Talepleriniz neler?



"Mübarek ve onun bütün rejimi gitmek zorunda... Bugüne kadar yaptıklarıyla alakalı soruşturma yürütülmesini istiyoruz. 70 milyar dolarlık mal varlığından söz ediliyor. Ülke bu kadar yoksulken, bu kadar para nereden geldi? İkincisi şeffaf bir seçim yapılmasını istiyoruz. Yeni bir cumhurbaşkanı ve meclis seçmek istiyoruz. Ve daha sonra sivil bir ülkede, normal ve demokratik şekilde yaşamaya başlamak... Yönetimde Müslüman Kardeşler isteniyorsa olur, istenmiyorsa hiç sorun değil."

Seçimleri kazanacak mısnız?



"Deneyeceğiz ve elimizden geleni yapacağız..."



Mübarek ayırılmamakta direnirse ne olacak?



Gösterici vuruldu



Silahsız ve elleri havadaydı...



"Mübarek, bugün ortaya çıktı ki, 20 yıl önce Saddam Hüseyin’e 'ulusun için ülkeden ayrıl' çağrısında bulunmuş. Aynı şeyi şimdi onun yapmasını istiyoruz."



Sizinle alakalı batıda islami rejim getirecekler kaygısı var...



"Biz radikal değiliz, ortadayız. Ulusumuzun, ülkemizin çıkarına çalışmak istiyoruz... Demokratik bir rejim, sivil ve normal bir ülke istiyoruz."



Türkiye model ülke olabilir mi?



"Neden olmasın.



Size şunu sormak isterim: Türkiye’yi tanıyoruz ve bize yakın bir ülke. Eskiye dayanan ilişkilerimiz var, evliklikler var... Burada kimse acı çekmiyor ve her şey yolunda; muhalefet de iktidara gelebiliyor. Siz burada yasa dışı seçimin ne olduğunu unuttunuz. Demokrasi altında yaşıyorsunuz, insanlar istediklerini seçebiliyor. Ama Mısır’da böyle bir durum yok. Eğer Türkieye örneği iyi şekilde ilerliyorsa, nede model olmasın."



Başbakan Erdoğan’ın Mısır’da yaşananlara ilişkin yorumu...



"Bence iyi bir açıklamaydı ve çok iyi tepkiler geldi. Çünkü genelde insanlar, açıklamalarında kendi çıkarlarını önde tutuyorlar ama Erdoğan Mısır halkının çıkarları doğrultusunda konuştu..."





