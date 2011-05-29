-MODEL UÇAK İZLEYİCİLERİN ARASINA DÜŞTÜ ERZİNCAN (A.A) - 29.05.2011 - Erzincan'da düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası, halk oyunları, microlight gösterisi ile Türk Hava Kurumu pilotlarının yamaç paraşütü ile yaptığı gösteri uçuşları ile başladı. Törende konuşan Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Osman Yıldırım, Erzincan'da helikopter ve uçak bakım merkezi kurulmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, kurulması planlanan bu merkezden sadece Türkiye'nin değil, komşu ülkelerin de faydalanabileceğini söyledi. Belediye Başkanı Yüksel Çakır ise 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek olan uzun mesafe ayağının Erzincan'da yapılmasının Erzincan için önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Dünya Yamaç Paraşütü Federasyonu Başkanı Goran Dimitroski ise şampiyonanın, 20'nin üzerinde ülke ve 150'nin üzerinde sporcuyu Erzincan'da bir araya getirdiğini ve değişik kültürlerin bu şampiyona sebebiyle birbiriyle özdeşleştiğini söyledi. Erzincan Valisi Abdülkadir Demir de konuşmasında, Erzincan'da 3. endüstri meslek lisesinin önümüzdeki yıl için öğrenci alacağını bildirerek, Erzincan'ın sivil havacılık alanında belli bir noktaya geldiğini ifade etti. Vali Demir'in konuşmasının ardından şampiyonanın Erzincan'da düzenlenmesinde emeği geçen kurumların yöneticilerine plaket sunuldu. Konuşmaların ardından yapılması gereken uçuşlar, havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle yapılmazken, Türk Hava Kurumu'na bağlı pilotların kullandığı microlight, yerden yönetilen model uçakların gösterisi ve Türk Hava Kurumu'nun paraşüt eğitmenlerinin atlayışları gerçekleştirildi. Bu arada, Türk Hava Kurumuna ait 5 kilo ağırlığındaki model uçaklardan birisi, tören programını takip eden izleyicilerin arasına düştü. Ebru Mermer isimli izleyicinin başına çarpan model uçak parçalanırken, Mermer, tören alanında bulunan ambulansla Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mermer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.