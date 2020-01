Modavizyon Edirne ihracatını yüzde 30 artırdı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- ŞAHİNLER Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Edirne\'de kurulu Modavizyon fabrikasının 2017 yılında ihracatını yüzde 30 arttırdığını ifade ederek, \"Dünyanın 88 farklı ülkesine gönderiyoruz. \'Made in Turkey\' damgasıyla moda ürünlerimizin dünyanın dört bir tarafına gidiyor olması bizim için muazzam bir gurur kaynağı\" dedi.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Edirne Modavizyon Fabrikası\'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin\'in yanı sıra toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne İşadamları Derneği Başkanı (EDSİAD) İsmet Açıkgöz katıldı. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Türkiye’de tutunmakta zorlanan konfeksiyon sektöründe büyümeye ve Trakya’da yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle dedi:

\"Modavizyon Grubu, Edirne, Havsa, ASB ve Ergene’deki fabrikalarıyla 100 milyon doları aşan ihracat yaptı. Dünyaca ünlü büyük markalar için ürettiğimiz ürünleri, dünyanın 88 farklı ülkesine gönderiyoruz. \'Made in Turkey\' damgasıyla moda ürünlerimizin dünyanın dört bir tarafına gidiyor olması bizim için muazzam bir gurur kaynağı. 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan yoğun terör olayları sebebiyle, müşterilerimizin Türkiye’ye gelme ve sipariş vermede ciddi endişeleri oluştu. Bu sebeple 2016 yılında küçülmeye gittik. 2017 yılında tekrar büyüme atağına geçtik. 2018 yılında da müşterilerimizin yoğun ilgisi devam ediyor ve yüklü siparişler alıyoruz. Havsa ilçesinde üretime geçen örgü ünitesiyle birlikte Edirne’de en az 500 kişiye daha istihdam imkanı yaratacağız.\"

Şahinler Holding olarak dünya genelinde 50 milyon insanı giydirdiklerini kaydeden Şahin, \"Farklı ülkelerdeki şirketlerimizde 50 farklı ulustan doğrudan 10 binin üzerinde çalışanımız bulunmaktadır. Bugün itibariyle Avrupa Serbest Bölgesi’ndeki yatırımcılarımızla birlikte sadece Trakya’da 8 bine yakın kişiye istihdam imkanı yaratıyoruz\" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise, Kemal Şahin\'e 2014 yılında fahri hemşerilik beratı verdiklerini hatırlatarak, \"Böyle bir dönemde ihracatını yüzde 30 artırmak hiç kolay bir iş değil. Elbette Şahinler Holding’in faaliyette bulunduğu her sektörde ciddi başarıları var. Ben bu grupta şunu gördüm. Ne iş yaptığınız sizin için önemlidir. Ama işinizi nasıl yaptığınız toplum için önemlidir. Şahinler Holding’de herkes işini son derece severek yapıyor” dedi.

