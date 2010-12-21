-MODADA 1970'Lİ YILLARA DÖNÜŞ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Kendini iyiden iyiye hissettirmeye başlayan kış soğukları modaya romantizm ve sadeliği getiriyor. Bu kışın trendlerini 1970'ler belirlerken, başrollerde camel ve kahverengi tonları yer alıyor. Sayılı günlerin kaldığı yeni yıl alışverişinin başladığı bu dönemde kadınlar ve erkekler ne tür kıyafetleri tercih etmeli, hangi rengi kullanmalı ve nasıl kombin etmeli? Moda uzmanlarından derlenen bilgilere göre, işte moda severler için bu sezonun trendleri: -KADIN- Kadınlar için bu sezon leopar ve folklorik desenler, ekose ve metalik gösterişli neon renkler bir arada kullanılıyor. Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarında baştan aşağı tek renk vurgusunun yanı sıra hardal sarısı, ten rengi ve kırmızı renklerin birlikteliği ile siyah, mor ve grilerin hakimiyeti söz konusu. Kıyafetlerde ise rahat kesimli pantolonlar, pırıltılı elbiseler, dolgu örgüler ve tüylü kocaman botlar dikkat çekiyor. Modacılar kumaş seçenekleri olarak koton, kaşmir, kürk, kadife, kalın triko, dantel, tafta ve deriyi tercih ederken; tüm koleksiyonlarda çiçek, tropikal, leopar ve egzotik baskılar da desen olarak göze çarpıyor. Triko elbiseler, bol paça kaşmir pantolonlar, uzun etekler, tunik rüzgarlıklar, hacimli paltolar ile birlikte gösterişli turuncu ve grafik desenler de çok gözde. Omuzlardan salınan pelerinler bu senenin de vazgeçilmezlerinden. Bu sezonu diğerlerinden ayıran en önemli özellik etnik tasarımlara yapılan vurgu. Haki rengin ağırlıkta olduğu otantik desenler rengarenk aksesuarlarla destekleniyor. Moda uzmanları bu sezon hiçbir dönem görülmediği kadar palto kullanılacağı konusunda hemfikir. Her renkten palto hem jean pantolon, hem de şık elbiselerle kullanılabilir. Beyaz, bu sezon paltolarında en önde gelen renk. Ayrıca, hem hafta sonu hem de geceleri şık bir elbiseyle kulanılabilecek her dönemin kıyafeti parka yine rafları süsleyecek. Şimdi ve hatta önümüzdeki yaz çiçekli desenler sürekli olacak. Elbise çeşitlerinin çokluğu da dikkat çekici özelliklerden biri. -KADINLARIN MAKYAJ SEÇİMLERİ- Bu kış bizi renkli günler bekliyor. Tırnaklar ve dudaklar olabildiğince renkli olacak. Göz makyajında bile klişe renklerin dışına çıkılıyor. Beyaz ve açık renkler rafların arka köşelerine kalkarken, yerini mavi, gri tarzı renklere bırakıyor. Bunun yanı sıra 1950 ve 60'ları hatırlatan eye-liner ve dudakları daha belirgin yapan kırmızı ön planda olacak. -ERKEK- 2010-2011 kış sezonunun erkek modasında hiç eskimeyen klasik takımlar tasarımcıların gözdesi. Aksesuar ise özellikle erkek modasında hiç bu kadar ön planda yer almamıştı. Tasarımcıların ilham aldığı dönem ise 1950'ler... Kadın koleksiyonlarında göze çarpan aksesuar erkek koleksiyonlarında da kendisini hissettiriyor. Geçmişten günümüze uzanan kepler metroseksüel erkekleri yine ön planda tutacak gibi görünüyor. Ceket içi yelekler, oduncu gömlekler, yünlü pileli pantolonlar erkek modasında bu sezonun olmazsa olmazlarından. Tasarımcılar, kemerli kabanlar ya da vücuda oturan ceketleri mutlaka atkı ve berelerle desteklemiş ve şehirli erkek baştan yaratılmış. -YILBAŞI ALIŞVERİŞİ İÇİN FARKLI SEÇENEKLER- Modacılar yılbaşı alışverişi ya da hediyeleri konusunda değişik seçenekler sunuyor. Tasarımcılar klasik, erkek, kadın, çocuk hediyelerinden farklı olarak bizim almayı düşünmeyeceğimiz ama bize alındığında mutlu olacağımız hediyelere yöneldi. Nedir bunlar? Ofis araç-gereçleri, erkekler için deri eldivenler ve eşarplar; çocuklar için montlar değişik seçeneklerden bazıları. Bu sezonun özelliklerinden bir tanesi de anne, baba ve çocuk için takım montların düşünülmüş olması. Kadınlar için ayakkabılardan farklı olarak yağmur botları ya da seyahat çantaları değişik seçeneklerden birkaçı... Ev için ise eşinize ya da oğlunuza alabileceğiniz içki altlıkları ya da puro tabakaları gibi hediye seçenekleri mevcut.