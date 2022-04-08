Moda Sahnesi, elektriksiz üçüncü gününde: Bizim elektrik borcumuz yok, devletin elektrik zammı var!

Bir ay içinde elektriği ikinci kez elektriği kesilen Moda Sahnesi, elektriksiz üçüncü gününde de oyun sahneleyeceğini duyurdu. Tiyatronunu kurucularından olan yönetmen Kemal Aydoğan, "Bizim elektrik borcumuz yok, devletin elektrik zammı var!" açıklamasını yaptı.

Elektriğe gelen yüksek zammın ardından enerji giderini karşılayamadıklarını açıklayan ve iki gün önce de elektriği kesilen Moda Sahnesi, oyunlarını elektriksiz sergiliyor. Twitter hesabından açıklama yapan yönetmen Kemal Aydoğan, akşam oyun sergilemeye devam edeceklerini belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Aydoğan, "Bizim elektrik borcumuz yok devletin elektrik zammı var! Elektriksiz 3. güne başladık. Bugün TiyatroiN, Akciğer oyununu oynayacak, elektriksiz. Davetiye ayıralım mi size @TCKulturTurizm?" yazdı.

Ne olmuştu?

Moda Sahnesi, gelen zamların ardından elektrik faturalarının çok yüksek geldiğini söylemiş ve özel tiyatroların zor durumda olduğunu belirtmişti. Moda Sahnesi, elektrik faturasını ödememe kararı almıştı. Tiyatronun elektriği 10 Mart'ta kesilmişti. İsmi açıklamayan bir kişinin elektrik faturasını ödemesi üzerine tiyatronun elektriği açılmış, iki önce yeniden kesilmişti.