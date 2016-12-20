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Yaşam

Moda sahiline tel örgü

Kadıköy Belediyesi: Bölgede dolgu çalışması yapılmıyor

20 Aralık 2016 15:26

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Moda Sahil’e boydan boya tel örgü çekildi. Yeşil alanın kapatıldığını gören vatandaşlar sosyal medyada çitlerin fotoğraflarını paylaşıp duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise sosyal medya hesaplarında tel örgülerin imar faaliyeti için çekildiğini öne sürdü.

Sözcü'de yer alan habere göre; Kadıköy Belediyesi, tel örgülerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çekildiğini belirtti. Kadıköy Belediyesi İBB’nin bu noktada Kurbağalıdere ıslah çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek çalışmalar bitince alanın tekrar vatandaşların kullanımına açılacağını ifade etti. Kadıköy Belediyesi bu bölgede bir dolgu çalışması yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Kadıköy’de bulunan Kurbağlıdere’deki aşırı kirlilik ve yoğun koku üzerine geçtiğimiz yıllarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ıslah çalışması başlatmıştı.

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