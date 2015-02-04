İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geçen yıl iki etap şeklinde düşünülen Kadıköy Meydan Projesi'ne 3. etap eklenerek Moda sahilinin olduğu bölgeye de 'dolgu alan' yapılacağı açıklandı.

İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından geçen yıl Mart ayında açıklanan proje, 230 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılacaktı. Yeni Kadıköy Meydanı çalışması; Kadıköy Sahili, Metro İstasyonu, Haldun Taner Tiyatrosu, Vapur İskeleleri, Rıhtım Caddesi ve Haydarpaşa arasındaki 60 bin metrekarelik yayalaştırılmış alanı kapsıyordu.

Nazlı Avşaroğlu'nun BirGün'de yer alan haberine göre, Kadıköy Kent Dayanışması, projenin bu alanla sınırlı kalmadığını ve 3 etaba çevrildiğini belirterek şunları söyledi: Kadıköy Kent Dayanışması: 'Moda Sahiline Dolgu ile Yat Limanı Yapılacak'

"Proje, Haydarpaşa Garı'ndan Rıhtım Meydanı'nın sonuna kadardı. Ancak daha sonra projede görüldüğü gibi üç etaba çevirdiler. 1. etap Haydarpaşa ve Haldun Taner arasından oluşurken, 2. etap da Haldun Taner'den Rıhtım'ın (eski balonun yeri) sonuna kadar olan bölgeden oluşuyordu. Şimdi, 3. etap olarak Rıhtım'ın sonundan Moda sahilin sonuna kadar olan alanı da projeye dahil ettiler. Dolgu alan olarak düşündükleri yer de tam burası."

Planlanan projede; yat limanları, kafeler ve restoranlar gibi kamu yararı olmayan yapıların olacağını belirten Kent Dayanışması, Moda sahilinin Galataport projesi gibi rant ve imara açıldığını söyledi. Dayanışma üyeleri, İBB'den henüz resmi bir açıklama gelmediği için planlanan projenin ne aşamada olduğundan habersizken, Moda sahili veya Kadıköy'de yapılacak herhangi bir dolgu projesinin ekolojik dengeyi bozacağından endişe duyduklarını söyledi. İBB yakın zamanda, Yenikapı ve Maltepe'de devasa iki miting alanı yapmak için denizi tonlarca çimentoyla doldurmuştu.

'İBB'den açıklama bekliyoruz'

Kent Dayanışması, "Kentte yaşayan yurttaşların yaşam alanlarını etkileyen projelerde yerel yönetimlerin halkın fikrinin ve kararının alınmasını birinci öncelik olarak görmekteyiz. Yukardan inme ve halkın içinde olmadığı bütün projelere karşıyız. Belediyeler , halkı yönetime katacak karar mekanizmalarını bir an önce uygulamalıdır. Kenti ilgilendiren , etkileyen projelerde meslek odaları ve bilim insanlarına kesinlikle danışılmalıdır. Projeler ranta değil halka hizmet etmelidir. İBB'den konuyla ilgili açıklama bekliyoruz" şeklinde konuştu.