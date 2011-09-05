Moda fuarının bombası

T24-

7-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan IFW bu sene de dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor. Bu isimlerden birisi de Rolling Stones’in solisti Mick Jagger’ın ve manken-oyuncu Jerry Hall’un 27 yaşındaki büyük kızı Elizabeth Jagger oldu.7 Eylül’de İstanbul’a gelecek olan ünlü model, Atıl Kutoğlu’nun defilesinde boy gösterecek. Babasından izin alarak geçen Haziran’da Playboy‘a soyunan Elizabeth’in Kutoğlu’ndan ücret talep etmediği öğrenildi.Bunun karşılığında güzel modele koleksiyonun en değerli tasarımlarını hediye edeceğini söyleyen Kutoğlu “Elizabeth New York’daki defilelerime 3 kez çıktı. Onunla güzel bir dostluğumuz var” dedi. Ünlü model 2 gün İstanbul Swiss Otel’de kalacak.