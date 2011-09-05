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Moda fuarının bombası

7-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Fashion Week (IFW) bu sene de dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor.

05 Eylül 2011 03:00


T24- Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan İstanbul’un en büyük moda etkinliği İstanbul Fashion Week (IFW) için geri sayım başladı.



7-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan IFW bu sene de dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor. Bu isimlerden birisi de Rolling Stones’in solisti Mick Jagger’ın ve manken-oyuncu Jerry Hall’un 27 yaşındaki büyük kızı Elizabeth Jagger oldu.


7 Eylül’de İstanbul’a gelecek olan ünlü model, Atıl Kutoğlu’nun defilesinde boy gösterecek. Babasından izin alarak geçen Haziran’da Playboy‘a soyunan Elizabeth’in Kutoğlu’ndan ücret talep etmediği öğrenildi.


Bunun karşılığında güzel modele koleksiyonun en değerli tasarımlarını hediye edeceğini söyleyen Kutoğlu “Elizabeth New York’daki defilelerime 3 kez çıktı. Onunla güzel bir dostluğumuz var” dedi. Ünlü model 2 gün İstanbul Swiss Otel’de kalacak.

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