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Moda dünyasından Andrej Pejic'de açlık çekiyor!

Moda dünyasının androjen modeli de açlık çekiyor! Biyolojik olarak erkek olup da alımlı ve ince hatları nedeniyle hem erkek, hem kadın defilelerinde boy gösteren, androjen model Andrej Pejic de &#

22 Eylül 2011 03:00

T24 - Moda dünyasının androjen modeli de açlık çekiyor! Biyolojik olarak erkek olup da alımlı ve ince hatları nedeniyle hem erkek, hem kadın defilelerinde boy gösteren, androjen model Andrej Pejic de 'sıfır beden' derdinden mustarip.


Moda dünyasının androjen modeli de açlık çekiyor!

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, uzun sarı saçları, alımlı yüz hatları ve incecik bedeniyle o, podyumların kadın modellerden bile daha kadınsı erkek modeli. Hem erkek, hem kadın koleksiyonlarının tanıtımı için çalışan, 20’sindeki Bosnalı androjen model, Andrej Pejic, Grazia dergisine verdiği röportajda kadın modellerin çoğu gibi kendisinin de ‘sıfır beden’ baskısı altında olduğunu anlattı.

İlkgençliği bir Sırp mülteci kampında geçen, annesi ve kardeşiyle kaçarak Melbourne’a yerleşen ve ardından ‘keşfedilerek’ podyumların bilindik simalarından biri haline gelen Pejic, zayıf kalabilmek için verdiği mücadeleyi anlattı. 73.66 santimetre olan bel ölçüsünü, 63.5 santimetreye indirmek için gerçekten aç kaldığı zamanlar olduğunu söyleyen ünlü model, röportajında “Dürüst olalım. Bunu yapmak istiyorsunuz, çok fazla yiyemezsiniz. Kadın giyimi alanında çalışmak için disipline olmam gerekiyordu. Bel ölçümü 63.5 santimetreye indirdim, kalçalarım da 88.9 santimetre” dedi.

Pejic, model ajansı Storm’un kurucusu tarafından keşfedildikten sonra hem kadın, hem erkek model portfoyüne alınmış, Gaultier’in gelinlik tasarımını dahi giymişti.
Top model Kate Moss kendisini ‘güzel’ bulduğunu söylemişti. Ancak kadın defilelerine çıkmasının rakiplerinin hoşuna gitmediğini de üstü örtülü bir şekilde eklemeden edemiyor, Pejic: “Kızların hakkımda ne hissettiğinden emin değilim. Çok rekabetçiler.” Pejic FHM’in en seksi kadınlar listesine, 98’inci sıradan girmişti. Androjen model başka bir söyleşide, “Bazen kadın, bazen erkek gibi hissediyorum. İnsanların çoğunun kadın olduğumu sandığına eminim. Bu artık rahatsız etmiyor, görünümümü de sıradışı bulmuyorum. Kadın olmak istemem ama kadın gibi giyinmeyi seviyorum” demişti.




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