Mobley'den erken veda



NBA'de 11 sezonda beş farklı takımın formasını giyen Cuttino Mobley, kalp sorunları sebebiyle basketbolu bıraktığını açıkladı. Doktorların tavsiyesine uyduğunu belirten 33 yaşındaki Mobley, ileride daha ciddi sıkıntılar yaşamamak için bu kararı aldığını söyledi.



NBA'de New York Knicks forması giyen 33 yaşındaki Cuttino Mobley, kalbindeki sorunlar nedeniyle basketbolu bıraktığını açıkladı.



Düzenlediği basın toplantısında doktorların uyarılarına kulak verdiğini söyleyen Mobley, basketbola devam etmesinin riskli olduğunu, ancak sporu bırakması durumunda daha uzun bir hayat yaşayabileceğini öğrendikten sonra bu kararı verdiğini açıkladı.



Mobley, hastalığının kalp kaslarını kuvvetlendirdiğini ve bunun da kan pompalamasını zorlaştırdığını belirtirken, hayatını tehlikeye atmak istemediği için çok sevdiği basketbolu bırakmak zorunda kaldığını belirtti.



Mobley'nin hastalığının aynısını yaşayan basketbolculardan Reggie Lewis 28 yaşındayken bir Boston Celtics idmanında, Loyola Üniversitesi'nden Hank Gathers da 23 yaşındayken bir maç sırasında hayatını kaybetmişti.



Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe ve Efes Pilsen forması giyen Conrad McRae de 2000 yılında 29 yaşındayken Orlando Magic idmanı esnasında benzer bir sorun yüzünden hayata gözlerini yummuştu.



Son olarak geçtiğimiz ay içinde New York Knicks'e transfer olan Cuttino Mobley, 11 sezonda beş farklı takım formasıyla 16 sayı ortalaması tutturmuştu. Mobley'nin ayrılmasıyla Knicks, skorer guard arayışlarına başladı.

