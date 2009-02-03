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Yaşam

Mobilyada Danimarka konsepti

Danimarka’nın dünya markası BoConcept, Kuzey ülkelerine özgü sade ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor.

03 Şubat 2009 02:00

Rahat mı olsun yoksa gösterişli ve şık mı? Evinizdeki mobilyayı yenilemek durumunda kaldığınızda sizi ikileme düşürecek bu soru ile karşı karşıya kalmanız büyük bir ihtimal. Her ne kadar zevkler ve renkler tartışılmaz olsa da, anlaşılan o ki, bu ikilemde galip gelen rahat ve modern mobilyalar oluyor.

Biz de bu dönemeçte size yardımcı olmak amacıyla dünyanın önde gelen mobilya markası BoConcept’in 2009 kataloğunu sayfalarımıza taşıdık.  Danimarka’nın mobilya alanında dünyanın tanıdığı markası olan BoConcept, Kuzey ülkelerine özgü sade ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor.

İlk mağazasını 1993’te Paris’te açan BoConcept, önde gelen şehirlerinin işlek caddelerinde varlığını sürdürüyor. Ana teması şehirli müşteriye özgü, modern tasarım mobilyalar üretmek olan BoConcept’in tasarımcılarının ürünleri hayli göz alıcı... 

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