Mobilyacılar KDV indiriminden memnun

Mobilya sektöründe KDV'nin 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi mobilya üreticilerini sevindirmekle birlikte indirimin yıl sonuna kadar uzatılması isteniyor. Satışlarda canlanma yaraması beklenen uygulamanın istihdamı koruması bekleniyor.



İstikbal, Bellona gibi markaları bünyesinde bulunduran Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, hükümetin aldığı kararla sadece KDV'yi düşürmediğini, hem istihdamın artmasına hem de işçi çıkarmaların önüne geçildiğini belirtti.



Açıklanan kararın tüm mobilya sektöründe memnuniyetle karşılandığını belirten Boydak, şöyle devam etti:



"Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 maddelik ekonomik önlem paketini açıklaması, KDV'yi 3 ay süreyle yüzde 8'e indirme kararı alması bizlere büyük moral oldu. Mobilya sektöründe 250 bin aile ekmek yiyor. Dolayısıyla bu işten 1 milyon kişi doğrudan etkileniyor. İşlerimizde tıpkı otomotivde olduğu gibi patlama olacak. Evlenemeyenler evlenecek. Eşyasını değiştiremeyenler değiştirme fırsatı bulacak. Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Nazif Türkoğlu ve yönetim kurulu üyelerine, Boydak Holding CEO'su Memduh Boydak'a müteşekkiriz. Ayrıca arkadaşlarımızın taleplerini dinleyip, çözüm üreten Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz."



Boydak, son aylarda biriken stokların kısa sürede eriyeceğini, kayıt dışı ekonominin de önüne geçileceğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Dünya'da yaşanan bir ekonomik kriz var. Ülkemizde iç piyasayı canlandırmak suretiyle bu krizi daha az sıkıntı ile atlatabiliriz. Bu meyanda Hükümetimizin aldığı ve alacağı önlem paketlerini destekliyoruz."



MOSDER Başkanı Nazif Türkoğlu'da Hükümetin mobilya sektöründe KDV'yi yüzde 8'e indirme kararını çok yerinde bulduklarını belirterek, şunlarısöyledi:



"Çabalarımız sonuç verdi. Başta Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakan ve bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz. Mobilya sektörü rahat bir nefes alacak. 3 ay süreyle yaşanacak indirimler tüketimi artıracak. Stoklar eriyecek. Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın gözleri aydın olsun."



İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Hamdi İdil de, 5 maddelik ekonomik paketle getirilen KDV indirimine ilişkin, "KDV'deki indirim kararı doğru bir karar, ancak sürenin en azından yıl sonuna kadar uzatılması lazım" dedi.



İdil, mobilya sektörü açısından KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesinin son derece olumlu bir karar olduğunu söyledi. "Muradımıza erdik" diyen İdil, bu kararın küresel kriz yüzünden durma noktasına gelen sektörde hareketlilik, hatta patlama yapacağını ileri sürdü.



Hamdi İdil, indirimin iki yönlü sonucu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Birincisi mobilya alacak olan vatandaşlarımız için fiyatlar daha cazip hale gelecek. Bu, tüketiciler için çok önemli bir fırsat. İkincisi durgunluktan şikayetçi olan mobilya üreticileri için talep, dolayısıyla satışlarda hareketlilik demek. Ancak unutulmamalı ki, asıl kazançlı devlettir. Satışların artması aynı zamanda vergi artışı demek. Bu işten herkes kazançlı çıkacak."



Mobilya sektörünün, sıkıntılarını aşması için bu sayede önemli bir fırsat yakaladığına dikkati çeken İdil, "KDV'deki indirim kararı doğru bir karar, ancak sürenin en azından yıl sonuna kadar uzatılması lazım. O zaman, daha yararlı olur" diye konuştu.



İdil, Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde sektörün kriz öncesine göre ihracatının yarısını, istihdamının ise yüzde 20'sini kaybettiğini anımsattı.

