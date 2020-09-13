Mobilya sektörü yeniden hareketlendi, sektörde 100 bin işçiye ihtiyaç olabilir

Mart, Nisan ve Mayıs aylarında koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen mobilya sektöründe son aylarda satışlar ciddi oranda arttı. Düğün yapanlar ve evlerindeki ürünleri değiştirmek isteyenler sektörü hareketlendirdi. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, sektörde ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Mobilya sektörü yeni normalin başladığı Haziran ayıyla birlikte hareketlendi. Düğünlerin yapılması ve evde kalma sürecinde mobilya ürünlerini değiştirmek isteyenler, mobilya mağazalarının yolunu tuttu. Taleplere yetişmeye çalışan marangoz ve atölyeler işçi sayısını artırırken, mesai saatleri de uzadı. Ancak artan talep nedeniyle siparişler yurt içinde en erken 40 günde teslim ediliyor.

Özellikle Haziran ayından sonra taleplerin arttığını belirten Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilyacılık sektörü koronavirüsten ilk zamanlar eksi şekilde etkilendi. Şimdi ise satışlar arttı. Koronavirüs biter gibi olduktan sonra yani sokağa çıkma yasakları bittikten sonra herkesin bir arayış içine girdiğini öğrendik. Koronavirüs nedeniyle evinde 3-4 ay kalanlar kumaşları, süngerleri kirlenen mobilyalarını değiştirme ihtiyacı hissetti. Tüm ülkede şu an mobilya değiştirme ihtiyacı var. Bu ayrıca yurt dışıyla da alakalı oradan da talepler var. Şu an satışlarımız tavan yaptı. İki ay süre veriyoruz. Koronavirüs dolayısıyla siparişlerimiz artınca en erken termin tarihimiz 40 gün. Sipariş süresi 60 güne kadar ulaşabiliyor. Yurt dışı siparişlerimizi biraz daha erken vermek için çalışıyoruz. Çünkü gemiyle de en az 20 gün yolculuğu var. Bu süreç de 3-4 ay sürebiliyor" ifadelerini kullandı.

"Her atölyede, her fabrikada işçi aranıyor" diyen Mustafa Balcı, "Şu an 50 bine yakın sadece mobilyanın kendisine aşağı yukarı 50 bin de tedarikçilerimiz yani metalci, kaynakçı, zımbacı, süngerci, kumaşçı gibi sektörlerde ihtiyaç var. Şu an acil işçi ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ortalama 100 bin işçiye ihtiyaç olduğunu belirten Balcı, "Asgari ücretin yüzde 20 üzerinde alıyorlar. 3 ve 4 yıllık çalışanlar ise 3 bin 500, 4 bin TL arası maaş alıyor" dedi.