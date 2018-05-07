T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mobilya mağazasının kasasını soyanlar yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kar maskeli 4 şüphelinin, bir mobilya mağazasındaki kasayı açıp içindeki paraları çalma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

07 Mayıs 2018 16:38

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kar maskeli 4 şüphelinin, bir mobilya mağazasındaki kasayı açıp içindeki paraları çalma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheliler yakalandı.
İnegöl’ün Cerrah Mahallesi\'nde, 18 Ocak\'ta, mobilya mağazasına giren kar maskeli şüpheliler, açtıkları kasadan aldıkları paralarla kaçtı. Sabah mağazayı açan yetkililer, hırsızlık olayını fark ederek İlçe Jandarma Komutanlığı\'na haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarının yanı sıra çevredeki 200 güvenlik kamerası da incelendi. Şüphelilerin kiralık araçla olayı gerçekleştirdiğini tespit eden Jandarma Komutanlığı ekipleri, izlerini buldu. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonunda deliller toplanarak şüphelilerin adresleri tespit edildi. 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan V.Ç.ile diğer şüpheliler İ.K., Ö.Ö. ve R.K. yakalandı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin tamamlanamasının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yavuz YILMAZİNEGÖL Bursa DHA BURSAnınJandarmaMahallesi OcakSabahJandarma KomutanlığıBursaYaklaşıkGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24