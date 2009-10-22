Mobilya işçisi feci şekilde can verdi

İnegöl'de başını yük asansörünün camından içeri sokan mobilya işçisi, asansörün aşağıdan çalıştırılması üzerine başı kopması sonucu olay yerinde feci şekilde can verdi.

İnegöl Mobilya Sanayi Sitesi'nde, bir mobilya fabrikasında altı yıldır çalışan evli bir çocuk babası 35 yaşındaki Yaşar Karaman yük asansörünün kapı camından asansörün gelip gelmediğini kontrol etmek için başını uzattı.



Asansörün aniden hareket etmesiyle Karaman'ın başı, asansör ile kapı camı arasına sıkıştı. Başı kopan Karaman olay yerinde hayatını kaybetti. Karaman'ın cesedi, itfaiye ekiplerinin de çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Olayı duyarak fabrikaya gelen Karaman'ın yakınları, sinir krizi geçirirken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.



Cumhuriyet Savcılığı, olayın kaza olup olmadığının anlaşılması için çok yönlü bir soruşturma başlattı.

