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Bilim / Teknoloji

'Mobil'de dev ortaklık

Dünyanın önde gelen 16 bilgi ve iletişim şirketi internet erişimli mobil sistemler için yeni bir bağlantı standardı üzerinde çalışmaya başladı.

07 Ekim 2008 03:00

Dünyanın önde gelen 16 bilgi ve iletişim şirketi, her an internete bağlı "Mobil Genişbant ürünleri" başlığıyla yeni bir kategori oluşturmak ve WiFi bağlantıya bir alternatif yaratmak amacıyla, GSMA'nın başkanlığında bir inisiyatif altında birleşti.

Ericsson'dan yapılan açıklamaya göre, bu teknoloji, 3G mobil iletişim teknolojisi sayesinde, dizüstü bilgisayarlardan mp3 çalarlara kadar pek çok cihazın her an ve her yerde internete bağlı olmasına imkan sağlayacak.

Kullanıcılar, üzerinde Mobil Genişbant logosunu gördüğü her cihazla, hiçbir ek aygıt ya da kuruluma ihtiyaç duymadan hareket halindeyken bile 3G hızında internet erişimine sahip olabilecek.

GSMA (Dünya GSM Birliği), inisiyatifi desteklemek için Mobil Genişbant'a özel servis logosu yarattı. Logo sayesinde kullanıcılar, kullanıma hazır Mobil Genişbant cihazlarını kolayca ayırt edebilecek.

Dizüstü bilgisayarlara Mobil Genişbant entegrasyonu, önceden bağlantısı olmayan kamera, MP3player, buzdolabı, araba gibi cihazlara internet erişimi ulaştırmak yönündeki geniş stratejinin ilk adımı. Katılımcılar ise dünyanın en büyük teknoloji markaları ve 760 milyondan fazla bağlantıya hizmet eden operatörler olan 3 Group, Asus, Dell, ECS, Ericsson, Gemalto, Lenovo, Microsoft, Orange, Qualcomm, Telefonica Europe, Telecom Italia, TeliaSonera, T-Mobile, Toshiba ve Vodafone.

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