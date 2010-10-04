-''MOBİL RADAR'' EZBER BOZDU İZMİR (A.A) - 04.10.2010 - İzmir'de Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin bağlantı yollarında sürdürdüğü mobil radar uygulaması, hız sınırını ihlal etmelerine rağmen sabit radarların yerlerini bilerek hız düşüren sürücülerin ''ezberlerini'' bozdu. İzmir'i çevre illerle bağlayan karayolu ve otoban yollarda 9 sabit ve mobil radarla uygulama yapan trafik ekipleri, 2010 yılının 8 ayında hız sınırını ihlalden toplam 46 bin 993 sürücüye para cezası uyguladı. Bu cezaların 21 bin 844'ü sabit radar, 25 bin 149'u ise mobil radar tarafından tespit edilen araçlara kesildi. Trafikte seyir halindeyken sivil trafik aracının ön camına yerleştirilen radar ve kamera sistemiyle, hız limiti üzerinde seyreden araçları tespit ederek görüntülerini kaydeden ekipler, bu sistem sayesinde sabit radarların yerini bilerek hızlarını düşüren, radar bölgesinden geçtikten sonra ise yine hızını yükselterek kural ihlali yapan sürücülerin de ''ezberlerini'' bozdu. Ekiplerin, gün boyu devam ettirdikleri radar uygulamasının ardından, kaydedilen görüntüler üzerinden ''hız ihlali'' nedeniyle düzenlenen tutanakların, plakaların kayıtlı olduğu adreslere gönderildiği, bu görüntülerin de itiraz ihtimalleri üzerine uzun süre saklandığı bildirildi. Cezaların plakaya yazılması nedeniyle, aralarında milletvekilleri, polis müdürleri ve bazı kamu kuruluşlarının resmi araçlarına da ceza uygulandığı daha sonra ortaya çıkıyor. -HIZ LİMİTİNİN ARTMASI, KESİLEN CEZA SAYISINI DÜŞÜRDÜ- Bölünmüş yollarda hız limitinin otomobiller için 120, kamyonetler için ise 90'a çıkmasının ardından hız ihlaliyle ilgili kesilen ceza sayısını da yarı yarıya düşürdü. Daha önce günde ortalama 300 araca hız ihlalinden ceza kesen Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, limitin yükseltilmesinin ardından bu rakamın ortalama 160 araca düştüğünü bildirdi. Yetkililer, limitinin yükselmesine rağmen halen daha yüksek hızda seyreden sürücülerin bulunduğunu ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.