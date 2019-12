-MOBİL İNTERNET KULLANIMI ARTIYOR MERSİN (A.A) - 22.05.2011 - Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, kullanıcı başına düşen aylık mobil internet kullanımının 1 yılda yüzde 311 oranında arttığını bildirdi. Süreyya Civil yaptığı açıklamada, mobil internetin Türkiye'ye bilgi toplumu olma yolunda ivme kazandırdığını belirterek, bunun Turkcell 3G hızı ve data trafiğinin artmasında etkili olduğunu söyledi. Turkcell'in 3G hızı ve mobilite avantajıyla Türkiye'de internet alışkanlıklarını değiştirdiğini ifade eden Ciliv, ''İnternet kullanımını arttırdık. İnsanların bilgiye her an her yerden, en hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesini sağladık. Gerek ekonomik internet paketlerimiz, gerekse kullanıcıların hayatını kolaylaştırıp zenginleştiren servis ve uygulamalarımızla bu alanda da lider konumumuzu sürdürüyoruz'' dedi. Mobil internetin, insanların bilgiye her an her yerden, en hızlı ve kolay şekilde ulaşabilmesini sağlaması nedeniyle her geçen gün daha fazla ilgi göreceği tahmininde bulunan Civil, şunları kaydetti: ''2010 yılında cazip tarifelerimizin pozitif etkisiyle kullanıcı başı aylık ortalama mobil internet kullanımı bir yılda yüzde 311 oranında arttı. Mobil internet gelirlerimizi 2010'un birinci çeyreğinden 2011'in birinci çeyreğine kadar yüzde 64 oranında artırarak 3G ve mobil internette sektöre liderlik etmeyi sürdürdük. Mobil internet kullanımını cihazlı paket tekliflerimizle teşvik etmeye de devam ediyoruz. Dijital dünyada fırsat eşitliğinin Türkiye'deki en önemli simgelerinden biri olduğunu düşündüğümüz akıllı telefonumuz Turkcell T10'u insanımızın beğenisine sunduk. Yeni telefonumuz iPhone'dan sonra en çok tercih edilen ikinci akıllı telefon oldu ve T10 kullanıcılarımız mobil interneti ortalama olarak 18 kat daha fazla kullandı. Önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı akıllı cihazları daha da yaygınlaştırmayı ve mobil internetin sağladığı avantajları çok daha fazla kişiyle buluşturmayı hedefliyoruz.'' -CEPTE 2010 BİLANÇOSU- Civil, halkın cep telefonlarını kullanarak, günlük işlerini daha rahat yapabilir hale geldiğine işaret ederek, 2010 yılına ait cep telefonu istatistikleri şöyle açıkladı: ''2010 yılında, 43 milyon 108 bin dakika sesli telefon görüşmesi yapıldı. Öte yandan 48 milyon 440 bin 9 dakika ise görüntülü konuşmanın yapılması dikkat çekici. Ayrıca 71 milyar 596 milyon 773 bin 852 adet SMS atan halkımız, 63 milyon 840 bin 519 adet ise MMS kullanmayı tercih etti.''