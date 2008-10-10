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Bilim / Teknoloji

Mobil imzayla 'açıl susam açıl' devri

Kale Kilit işbirliğiyle geliştirilen Mobil Kapı Güvenliği Sistemiyle, dünyada "ilk kez" cep telefonundan mobil imza kullanarak kapılar güvenle açılıp kilitlenebiliyor.

10 Ekim 2008 03:00

Kale Kilit işbirliğiyle geliştirilen Mobil Kapı Güvenliği Sistemiyle, dünyada "ilk kez" cep telefonundan mobil imza kullanarak kapılar güvenle açılıp kilitlenebiliyor.

Mobil Kapı Güvenliği Sisteminin tanıtımı CeBİT Bilişim Eurasia Fuarının dördüncü gününde, Kale Endüstri Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Kızıltan ve Turkcell Katma Değerli Ürün ve Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Serdar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Buna göre, Kale Kilit firmasının geliştirdiği Kale X10 Akıllı Kilit Sistemi içinde yer alan Turkcell SIM kartıyla birlikte çalışan Mobil Kapı Güvenliği Sistemi, Turkcell Mobil İmza sayesinde dünyanın neresinde olunursa olunsun cep telefonundan, kapı güvenle açıp kilitlenebiliyor.
Uygulamanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Turkcell Katma Değerli Ürün ve Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Serdar, "Turkcell, dünyada mobil imza konusunda öncü bir konumda bulunuyor. Geliştirdiğimiz iş modeli ve entegre altyapıyla hem e-imzanın ülkemizdeki yaygınlığını ciddi ölçüde geliştirmiş olduk hem de mobil imza kavramının dünya çapında artan bir ilgi görmesini ve yaygınlaşmasını sağladık. Kale Kilit ile birlikte geliştirdiğimiz Mobil Kapı Güvenliği sistemi sayesinde dünyada yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz gibi müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir projeye daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kale Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Kızıltan ise "Kale Kilit olarak, 55 yıllık geçmişimizde çok sayıda başarıya imza attık. Bugüne dek hep kalite ve güvenilirlik kavramlarıyla anıldık. Bizim için çok temel olan bu kavramları daha da geliştirerek korumanın yanı sıra, yenilikçi ürünlerle ürün yelpazemizi zenginleştirerek, dünyada güvenlik sektöründe yaşanan en son gelişmelere ağırlık vermeye devam ediyoruz. Turkcell ile birlikte geliştirdiğimiz Mobil Kapı Güvenliği Sistemi ile dünyanın neresinde olursanız olun size ait mekanın kapı güvenliğini kontrol edebilme imkanı sağladık. Bugün sektörümüzde yine bir ilki daha gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Montaj için kapıda herhangi bir tadilat gerektirmeyen Kale X10 Akıllı Kilit Sistemi, kapının aksesuarıyla bütünleşen modern ve kompakt bir tasarıma sahip. Kale X10 Akıllı Kilit Sistemi, kapı kalınlıklarına bağlı olarak ayarlanabilen silindir boyu ile tüm kapılara rahatlıkla uygulanabiliyor. Mobil Kapı Güvenliği sistemi 2009 yılının ilk çeyreğinde Elektronik Güvenlik Ürünleri satılan tüm noktalarıyla çilingirlerde satışa sunulacak.

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