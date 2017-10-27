Mobil bankacılığın hacmi ilk yarıda bir trilyon liraya yaklaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Ekim - (DHA) - Türkiye\'de mobil bankacılık üzerinden yılın ilk yarısında gerçekleşen 397 milyon işlemin tutarı 950 milyar liraya tırmanarak, 1.0 trilyon liraya dayandı.

Mobil Pazarlama Birliği (Mobile Marketing Association) Türkiye\'nin, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği MMA Forum İstanbul\'a ekonomi, iletişim ve pazarlamanın yeni rotasını tartışmak için birçok konuşmacı katıldı.

“Presenting Partner” olarak MMA Forum İstanbul 2017’e destek veren, Türkiye\'de mobil bankacılık uygulamalarının önde gelen kurumları Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası, gerçekleştirdikleri sunumlarda bu alandaki stratejilerini anlattılar.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) raporlarına göre, 2017 yılının ilk yarısında mobil bankacılık aktif kullanıcı sayısı, geçen yıl sonundaki 19 milyon kişiden, 24.4 milyon kişiye ulaştı.

Bu dönemde, mobil bankacılık üzerinden gerçekleşen 397 milyon işlemin tutarı 950 milyar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde mobil bankacılık ile gerçekleştirilen yaklaşık 24 milyon adet yatırım işleminin hacmi de 276 milyar liraya çıktı.

Mobil bankacılık kullanıcı sayısındaki son beş yıllık büyüme, yaklaşık 42 kat olarak gerçekleşti.

Akbank: İşlemlerin yüzde 95\'i dijitalde

Akbank Direkt Bankacılık Satış ve Pazarlama Bölüm Başkanı Emel Arseven, Akbank Direkt ile ayda ortalama 41 kere müşterileriyle temas kurduklarını dile getirdi. Arseven Akbank’ta işlemlerin yüzde 95’inin dijital kanallardan gerçekleştiğini belirtti ve açıklamasında, \"Müşterilerimizin hayatına önem veriyoruz. Onların hayatlarının içerisindeki finansal ihtiyaçlarını, mobilin gücüyle doğru yerde, doğru zamanda, doğru çözümle karşılayabiliyoruz\" dedi.

Garanti: Yapay zeka, chatbot ve akıllı öneri

Garanti Bankası Dijital Bankacılık Birim Müdürü Bora Uludüz, Büyük Veri ve Yapay Zekanın, mobil bankacılık açısından önemini vurguladı ve \"Yapay zeka, chatbot ve akıllı öneri konularına odaklanıyoruz\" dedi. Uludüz Garanti müşterilerinin, bankacılık işlemlerini Garanti Cep’te sesli komutla gerçekleştirebilmesini sağlayan Mobil İşlem Asistanı MİA’nın, bugüne kadar sekiz buçuk milyonun üzerinde soruya cevap verdiğini söyledi.

İş Bankası: Mobil kullanıcı sayısı beş milyona ulaştı

İş Bankası mobil bankacılık kullanıcılarının sayısının beş milyona ulaştığını belirten Bireysel Bankacılık Birim Müdürü Oğuz Taner Okutan, fiziksel ve dijital deneyimi birleştiren ‘Fijital’ kavramına dikkat çekerek, farklı uygulamalarla bankacılık işlemleri, iş hayatının ihtiyaçları ve sosyal yaşamın paylaşımında müşterileriyle nasıl temas ettiklerini anlattı.

Yapı Kredi: Bankanın uzaktan kumandası

Yapı Kredi Mobil’i, kullanıcıların tek dokunuşla tüm bankacılık işlemlerine ulaşabilecekleri “Bankanın Uzaktan Kumandası” olarak tasarladıklarını belirten Yapı Kredi Mobil Servisler ve Direkt Bankacılık Müdürü Esat Belhan, sunumunda mobil bankacılığın geleceğine odaklandı. Robotik, biyometri, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler, yapay zeka gibi geleceği inşa edecek teknolojilerin de ötesinde, bir sonraki adımı deneyim olarak tanımlayan Belhan, “Bilgi ediniminden yeme içmeye, seyahatten eğlenceye, satın alma alışkanlıklarına tüm deneyimler değişiyor. Bu geleceğin getireceklerine hazır olmak gerekir” dedi. (Fotoğraflı)