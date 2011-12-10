-MOBESE, suçluların korkulu rüyası -Sakarya'da 90 farklı noktaya kurulan kamera sistemiyle kentteki gelişmeler anlık olarak takip ediliyor -MOBESE sisteminin kent nüfusundaki artışa rağmen suç oranını yüzde 35 oranında düşürdüğü belirtildi (fotoğraflı-görüntülü) SAKARYA (A.A) - 10.12.2011 - Kemal Kaymak - Sakarya'da 90 farklı noktaya kurulan kameralardan oluşan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) sisteminin kentteki suç oranınını yüzde 35 oranında düşürdüğü belirtildi. Sakarya Valiliğinin girişimiyle yaklaşık iki yıl önce kentin giriş ve çıkış noktaları ile insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu noktalara kurulan kameralar, Sakarya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde görevli personel tarafından 24 saat süreyle takip ediliyor. MOBESE sisteminin kent nüfusundaki artışa rağmen, suç oranını yüzde 35 oranında düşürdüğü belirtildi. Şehrin giriş ve çıkış noktalarına kurulan plaka okuyucu sistem de yakalama kaydı bulunan araç sürücülerinin korkulu rüyası oldu. MOBESE sistemince kaydedilen trafik kazaları da izleyenleri trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz ediyor. Sakarya Valisi Mustafa Büyük de masasındaki bilgisayara kurulan sistemle kentteki gelişmeleri anlık olarak takip ediyor. Vali Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin şehrin çeşitli noktalarına kurulan 90 kameradan oluştuğunu belirterek, şehirdeki asayişin düzenlenmesine önemli katkıları olduğunu söyledi. Sistemin kurulmasının ardından suç oranlarında ve önleyici hizmetlerde önemli gelişmeler yaşandığına dikkati çeken Büyük, ''Sistemin iki türlü etkisini görüyoruz. Önleyici etkileri çünkü her tarafta kameralar olduğu için suç işlenmesini önleme yönünden de bir etkisi oluyor. İkinci önemli faydası da suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına çok ciddi katkılarda bulunuyor. Gezici ekipler yönlendiriliyor ve suçlular takip ediliyor'' dedi. ''Sistemin faydasını suç istatistiklerindeki olumlu gelişmelerden de görüyoruz'' diyen Büyük, sistemin uygulamaya geçirildiği ilk dönemlerde yüksek suç oranlarının bulunduğunu ve zaman içinde suç oranının azaldığını gördüklerini söyledi. MOBESE sisteminin güvenliği ve asayişi olumlu bir noktaya götürdüğünü kaydeden Büyük, şöyle devam etti: ''Ayrıca, yönetim kademesindeki insanların da ilin genel manzarasını ve görüntüsünü izleme fırsatı oluyor. Nerede ne var, bunları da izleme imkanı veriyor. Valilik kampüsü şehir merkezine epey uzak olmasına rağmen, görev yaptığım masamda bulunan kamera sistemiyle ilde nerede ne var izleyebiliyorum. Bir gösteri, trafik kazası veya hadise, tabiat olayları, ne varsa çok çeşitli bölgelerden görüntüleri izleyerek, yakınlaştırıp detayını da izleme fırsatım oluyor. Çark Caddesi'ndeki yoğunluk nerede, anında görebiliyorum. Teknolojiyi yönetimde kullanma ve teknolojinin gerekliliklerine uygun, çağdaş yöntemlerle güvenliği sağlama konusunda çok önemli bir aracı beraberce kullanmış oluyoruz.'' Büyük, gösteri ve yürüyüşleri de anlık olarak takip edebildiğini kaydederek, ''Suç oranlarında azalma oldu. İl genelinde MOBESE ile takip ettiğimiz aranan araçlardan tutun da çeşitli konularda yüzde 35'e yakın azalma var, istatistiki rakamlarda. Genelde nüfus, araç, gereç ve olay sayısında beklenen normal artış hesaba alındığında, suç oranını yarı yarıya düşürdü diyebiliriz'' şeklinde konuştu. İnsan haklarına saygılı bir şekilde ve özel hayata müdahale etmeden kenti takip ettiklerini ifade eden Büyük, yargı organlarının da suçları delillendirmek için MOBESE kayıtlarını talep ettiğini sözlerine ekledi. -Trafik kazaları MOBESE kayıtlarında- Vali Büyük, MOBESE sistemince kaydedilen trafik kazası görüntülerini AA ekibiyle paylaştı. Sistemin kaydettiği görüntüler izleyenleri trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz ediyor. Yaklaşık bir yıl önce kaydedilen bir görüntüde otomobilin hızla ilerlemesi ve sokak arasından çıkan motosikletliye çarpması ve motosikletli gencin savrulması yer alıyor. Başka bir görüntüde ise kavşakta hızla ilerleyen motosikletin otomobille çarpışması ve savrulan motosiklet sürücüsünün trafik levhasına çarpması yer alıyor. Diğer bir görüntüde de hızla ilerleyen otomobilin kaldırımı aşarak, adacıktaki bir ağaca çarpması ve aracın devrilmesi sonucu sürücüsünün araçtan fırlaması ve yakından geçen bir otomobil sürücüsünün yardım etmesi bulunuyor. (KMK-ATA-SA)