-MOBESE KAMERALARI GECE-GÜNDÜZ CEZA YAZIYOR ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Kamuoyunda MOBESE olarak bilinen Ankara Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kapsamında çalışan kameraların 24 saat trafik denetimi yaptığı belirtilerek sürücülerin dikkatli olunması istendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, MOBESE kameralarının geceleri tespit ettiği kural ihlallerinin görevli eksikliği nedeniyle cezaya dönüştürülmediğine dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirterek, her türlü ihlalin 24 saat üzerinden değerlendirildiğini söylediler. Gece kural ihlalinin trafikteki araç sayısına orantılı olarak azaldığını belirten yetkililer, ''Örneğin 25 Kasım tarihinde gece 24.00-07.00 saatleri arasında 373, 29 Kasım tarihinde aynı saat aralığında 348, 9 Aralık gecesi ise 155 kural ihlali tespit edildi'' dediler. Sürücülerin bazı durumlarda MOBESE kameralarını dikkate almadan hareket etmelerini isteyen yetkililer, ambülans, itfaiye, polis arabası gibi ''trafikte geçiş üstünlüğü'' bulunan araçların geçişinde yol vermek için kural ihlal edebileceklerini belirten yetkililer şunları söylediler: ''Hasta taşıyan bir ambulans örneğin yol almak için siren çalarak gelirken sürücüler şerit değiştirmekten ya da kırmızı ışık ihlalinden korkmasınlar. Çünkü görevlilerimiz bu görüntüleri izleyerek bu tür durumlardaki kural ihlallerini ayıklıyorlar. Onların yaptıkları ihlaller cezaya dönüşmüyor. Sürücüler trafiği tehlikeye sokmadan, geçiş üstünlüğüne haiz araçların sirenlerini duyduklarında ihlalde bulunsalar dahi yolu açsınlar, bu tür ihlalleri görevlilerimiz cezaya dönüştürmüyor.'' Sürücülerin bazılarının kavşaklarda görev yapan polisler devreye girdiğinde de ''MOBESE bize ceza yazar'' korkusuna girmemeleri gerektiğini belirten yetkililer bu konuda şunları kaydetti: ''Bilindiği gibi trafik görevlilerinin devreye girmesi durumunda trafik işaretleri ve ışıkların devreden çıkar. Ancak bazı sürücülerimiz bundan endişe ediyor. Oysa kavşak görevlisi polislerimiz merkeze anons ederek kontrolü kendisinin aldığını belirtmesiyle birlikte kamera tespitleri devreden çıkıyor. Artık sürücüler polisin uyarısına uymak durumunda. Tam tersine buna uymazlarsa ceza alırlar. Görevli polis anons edip devreden çıktıktan sonra kamera tespitleri cezaya dönüştürülüyor.'' Ankaralı sürücülerin kameralara alıştığını ve kural ihlallerinde azalma olduğunu belirten yetkililer, cezaların ilgililere ulaşmasının bunda önemli bir etken olduğunu söylediler. Yetkililer, MOBESE kameralarının tespitlerini cezaya dönüştüren trafik görevlilerinin de bu kapsamda iş yükünün azaldığına dikkat çektiler.