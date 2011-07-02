-MOBESA KAMERALARI KUŞ UÇURTMUYOR KAYSERİ (A.A) - 02.07.2011 - Kayseri'de kent güvenliğinin sağlanması için kentin değişik yerlerine yerleştirilen MOBESE kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğünün şehrin güvenliğini sağlamak için Kent Güvenlik Sistemi kapsamında kullandığı hareketli ve sabit MOBESE kameraları, kimi zaman ilginç olaylar ve kazaları görüntülüyor. Basına dağıtılan bazı MOBESE kayıtları, bir anlık dikkatsizliğin nelere mal olabileceğini ortaya koyuyor. Bu görüntülerden birinde, çevreyolda yolun karşısına geçmek isteyen iki kız arkadaştan biri, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen aniden yola fırlıyor ve bir aracın çarpmasından kurtulamıyor. Aynı yerdeki bir başka görüntüde ise bir yaya yolun karşısına geçerken araçlara yeşil ışık yanıyor. Sol şeritten hızla geçmek isteyen bir araç, dalgın yayaya çarpıyor. MOBESE kameralarına terminal otoparkında da ilginç bir görüntü yansıyor. Duran otomobilin bagajından eşyalarını almaya çalışan adam, parktan çıkmak için geri manevra yapan minibüs şoförünün dikkatsizliği nedeniyle iki araç arasında sıkışarak yaralanıyor. Yeni Mahalle'de kaydedilen bir görüntüde ise kontrolsüz kavşakta bir otomobilin, minibüse çarpması kameralara yansıyor. MOBESE kameraları, ''kuş uçurtmuyor'' tabiri de Kayseri'de gerçek oldu. Hunat Camisi karşısındaki hareketli MOBESE kamerası bu kez bir güvercine odaklanıyor. Kameranın yerleştirildiği direğe konan güvercin, her şeyden habersiz görüntüleniyor.