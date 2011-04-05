Mobbing yapana para, hapis ve kredi cezası!

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

TBMM, mobbing uyguladığı kesinleşen işverene ‘kredi’ yasağı ile teşvik olanaklarından mahrum bırakılmasını istedi. Tacizi yapan ve göz yumanlara alt sınırı 2 yıl olmak üzere hapis cezası ile bu suçu işleyenlere 20 bin liraya kadar para cezası öngörüldü.

TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Mobbing Alt Komisyonu, iş yerinde psikolojik taciz raporuna nokta koydu. Rapor, Türkiye’de bu alanla ilgili ilk kez tanım yapılması, mağdurların içinde bulundukları durumun tespiti açısından önem taşıyor. İş Kanunu’ndan Türk Ceza Kanunu’na kadar uzanan yelpazede mobbing suçuyla ilgili düzenleme isteniyor.

Para ve hapis cezası

Mağdurun haklarının korunması ve yapılması gerekenlerin sıralandığı komisyon raporunun çözüm önerileri şöyle:

*Mobbing olgusunun birey üzerinde olduğu kadar kurum üzerinde de tahrip edici sonuçları çıkabilmektedir.

*Mobbing ile mücadelede farkındalık yaratılmalı ve farkındalığın arttırılmasında da ilgili kurumlara ait el kitapçığı hazırlanmalı.

*Mobbing mağduru hem dava açabilmeli hem de aynı konuda belirli bir makama şikayet edebilmelidir. Şikayet ve müracaat yolunu açık tutmak için şikayetin ve müracaatın bir hak olduğu ve bu hakkı engellemenin suç olduğu yasal olarak düzenlenmeli.

*İşçisine psikolojik taciz yaptığı sabit olan işverenler belirli sürede kredi, teşvik olanaklarından mahrum bırakılsın

Mağdur ve tanıklar korunsun

*Mobbing şikayetinde bulunanlar ile tanıkların korunması için yasal düzenleme yapılmalı

*İşçi sendikaları ile yapılan toplu sözleşmelerine ve memur sendikaları ile yapılan toplu sözleşmelere mobbinge ( işyerinde psikolojik taciz) karşı alınacak önlemler konulmalı.

*İşyerinde psikolojik taciz yapanlar, yapılmasında yetkisi olduğu halde bilerek önlemeyenler ve psikolojik taciz yapılmasına doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunanlara disiplin cezası verilmeli.

*Kamu ve özel sektörde, on ya da daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde, psikolojik tacizi önleyici tedbirler alınmalı.

*Psikolojik tacize maruz kalanların ve tanıkların korunması için iş akitleri 12 ay boyunca tek taraflı fesh edilmesi önlenmeli.

20 bin liraya kadar para cezası

*TCK’da ‘psikolojik tacizin açık bir tanımı yapılarak tacizi yapanlara, yapılmasına göz yumanlara alt sınırı 2 yıl olmak üzere hapis cezası öngörülmeli ve mobbing suçu işleyenlere ayrıca en az 10 bin ile 20 bin lira para cezası verilmeli.