Mobbing mağdurundan intihar teşebbüsü

<a rel="nofollow" name="_GoBack"><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">HÜLYA KARABAĞLI <br /><br />T24/ ANKARA <br /></span><br />Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, Kırıkkale Defterdarlığı’nda mobbing mağduru V.E adlı çalışanın intihar teşebbüsünden bulunduğunu ve konuyu araştırdıklarını söyledi. Çalışanın hastanede yoğun bakımda olduğuna dikkat çeken Gün, “Mobbing insanları intihara sürüklüyor. Yapılan psikolojik tacizler sonucunda çalışanların sağılığı iyice bozuldu” dedi. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">Gün: 55 kez soruşturma açıldı <br /></span><br />Dernek Başkanı Gün, Kırıkkale defterdarlığı çalışanı hakkında 55 kez soruşturma açıldığını, tenzili rütbe yapılarak Maliye Bakanlığı’nın bir başka birimine sürgüne gönderildiğini anlattı. Gün, “ Bakanlığın Kırıkkale teşkilatında çalışan V.E isimli yönetici personel, yapılan baskılara dayanamayarak bugün saat 12.00 sularında intihar teşebbüsünde bulunduğunu öğrendik. Bu teşebbüsün mobbing nedeniyle olup olmadığını araştırıyoruz. Hakkında açılan 55 soruşturmadan 3 tanesi sonuçlanarak iki kınama ve bir kademe ilerlemesi disiplin cezası verilen V.E 14 aydır kendisine karşı yapılan psikolojik tacizlere(mobbing) dayanamayarak canına kıydığı söyleniyor”. <br /><br /><br /><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik">‘Zimmetine para geçirenleri şikayet etmiş’ <br /></span><br />Hüseyin Gün V.E hakkında şu bilgileri verdi: Çankırı’da görev yaptığı dönemde zimmetine para geçirenleri şikâyet ettiği belirtiliyor. Zimmetine para geçirdiği iddia edilen memurlar tutuklanarak ceza evine konuluyor. Mağdur V.E ise tenzili rütbe ile son görev yeri olan Kırıkkale’ye tenzili rütbe ile tayin ediliyor. Hiç bir iş verilmediği, boş bir masada oturtuluyor. V.E, başına gelenlere bir anlam veremediğini yakın çevresine anlatıyor”. <br /><br /><br /></a>