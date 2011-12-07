T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mobbing mağdurundan intihar teşebbüsü

Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, Kırıkkale...

07 Aralık 2011 02:00


HÜLYA KARABAĞLI

T24/ ANKARA 

Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, Kırıkkale Defterdarlığı’nda mobbing mağduru   V.E  adlı çalışanın intihar teşebbüsünden bulunduğunu ve konuyu araştırdıklarını söyledi.  Çalışanın  hastanede yoğun bakımda olduğuna dikkat çeken  Gün, “Mobbing insanları intihara sürüklüyor. Yapılan psikolojik tacizler sonucunda çalışanların sağılığı iyice bozuldu” dedi. 


Gün: 55 kez soruşturma açıldı 

Dernek Başkanı Gün, Kırıkkale defterdarlığı çalışanı hakkında 55 kez soruşturma açıldığını, tenzili  rütbe yapılarak Maliye Bakanlığı’nın bir başka birimine sürgüne gönderildiğini anlattı.  Gün, “  Bakanlığın Kırıkkale teşkilatında çalışan V.E isimli yönetici personel, yapılan baskılara dayanamayarak bugün saat 12.00 sularında intihar teşebbüsünde bulunduğunu öğrendik.  Bu teşebbüsün mobbing  nedeniyle olup olmadığını araştırıyoruz.  Hakkında açılan 55 soruşturmadan 3 tanesi sonuçlanarak iki kınama ve bir kademe ilerlemesi disiplin cezası verilen V.E 14 aydır kendisine karşı yapılan psikolojik tacizlere(mobbing) dayanamayarak canına kıydığı söyleniyor”. 


‘Zimmetine para geçirenleri şikayet etmiş’ 

Hüseyin Gün V.E hakkında  şu bilgileri  verdi:  Çankırı’da  görev yaptığı dönemde zimmetine para geçirenleri şikâyet ettiği belirtiliyor. Zimmetine para geçirdiği iddia edilen memurlar tutuklanarak ceza evine konuluyor.  Mağdur  V.E  ise tenzili rütbe ile son görev yeri olan Kırıkkale’ye tenzili rütbe ile tayin ediliyor. Hiç bir iş verilmediği, boş bir masada oturtuluyor.  V.E,  başına gelenlere bir anlam veremediğini yakın çevresine anlatıyor”.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24