Mnuchin: İran'dan petrol ithal edenlerin muafiyet almaları daha zor olacak

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran\'dan petrol ithal eden ülkelerin ABD\'nin İran\'a yönelik yaptırımlarından muafiyet elde etmelerinin, Obama yönetimi dönemine göre daha zor olacağını söyledi.

Petrol fiyatlarının İran\'a yönelik yaptırımlar nedeniyle artabileceği endişelerine de karşı çıkan Mnuchin, piyasanın İran\'ın ihracatında azalmayı hali hazırda fiyatlara yansıttığını savundu ve ekledi:

\"Petrol fiyatları hali hazırda yukarı gitti, benim beklentime göre petrol piyasası İran\'ın arzında azalmayı hesaba kattı.\"

İran\'ın petrol ihracatının Kasım\'da sıfırlanmasını beklemediklerini belirten Mnuchin, ancak ihracatın er ya da geç sıfıra inmesini beklediklerini vurguladı.