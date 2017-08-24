MMO " Araç bakımını ihmal etmeyin"

İSTANBUL,(DHA) TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, bayram tatilinde yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlarla ilişkin bir basın açıklaması yaptı.Açıklamada kazaların önlenmesi için araç bakımlarının yapılmış olmasının önemli olduğu belirtilerek şunlara değinildi ;

\"25 Ağustos’ta başlayacak olan bayram tatiliyle birlikte trafikte yoğunluğun ve tehlikenin artacağı bir haftaya girmiş olacağız. Maalesef bayram tatili süresince trafik yoğunluğunun artışına paralel olarak trafik kazaları da artmakta, her yıl binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bu durum bayram tatili öncesinde yola çıkmadan sürücülerin ve yetkililerin alması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken konuların önemini ortaya koymaktadır. TUİK istatistiklerine göre; 2016 yılında karayollarında yaşanan 1 milyon 182 bin 491 kazada; 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin 807 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Yaşanan kazaların sebeplerine bakıldığında; %89,6‘ünün sürücü, %8,7‘inin yaya, %0,8‘unun yol, %0,5‘sının taşıt ve %0,4‘ünün ise yolculardan kaynaklı kusurlar olarak tespit edilmektedir. İstatistikler de bize göstermektedir ki; yaşanan kazaların büyük bir kısmı insan faktöründen kaynaklanmaktadır. 31 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete\'de yayınlanan \"Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı\"na göre Türkiye Trafik ölümlerinin 2020 yılında 2010 yılının yarısına indirmeyi hedeflemiştir. Kaza yerinde ölenleri esas alarak yapılacak bir hesaplamada 2016 yılı hedefi 2 bin 831 iken ne yazık ki 3 bin 493, yani hedeften %23 daha fazla, vatandaşımız yaşamını kaybetmiştir. İnsan faktörü nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek için bayram tatilinde yola çıkan sürücülerin emniyet kemeri takmaları, hız sınırına uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları ve hatalı sollama yapmamaları gerekir. Sürücüler, bayram yoğunluğundan uzun süre trafikte kalacaklarını gözeterek, yola çıkmadan önce yeteri kadar dinlenmeli, 2-3 saatte bir mutlaka mola vermelidirler. Uzun mesafeli yolculuklarda, mümkünse iki sürücü ile yola çıkılmalıdır. Yolculuk öncesi, görüşü engelleyen, refleksleri ağırlaştıran ilaçların alınmaması hususunda özenli davranılmalıdır. Sürücüler, özellikle hatalı sollama yapmaktan kaçınmalı; virajlarda, kavşaklarda ve tepe üstleri gibi görüş mesafesinin dar olduğu yerlerde hızlarını düşürüp sakin ve sabırlı araç kullanmaya özen göstermelidirler.Araçlardaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz vb. konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalıdır. Bakım: Araç bakımları tatile çıkmadan en az bir hafta önce yaptırılmalıdır. Araç bakımdan çıkar çıkmaz yolculuğa çıkılmamalıdır. Böylelikle yolculuktan önce bakım sonrası noksanlar veya çıkabilecek hatalar tamamlanmış, fren balatası gibi alışması gereken parçalar yolculuk öncesi alıştırılmış olacaktır. Fren parçaları (Balata, Kampana, Disk) değişmiş araçların yolculuk öncesi trafiğin az olduğu yollarsa veya düşük hızlarda dört-beş kez tam fren yapılarak alıştırma yapılmalıdır. Lastik: Yolculuk öncesi tüm lastiklerin hava basınçları ‘’Yüklü Araç’’ değerine çıkarılmalıdır. Kış lastiği kışın, yaz lastiği yaz dönemlerinde kullanılmalıdır. 6 yıldan yaşlı lastikler yenilenmelidir. Yenilenen lastiklerle hemen uzun yola çıkılmamalı, en az bir hafta alıştırma yapılmalıdır.Yükleme: Araçta taşınabilecek yolcu ve yük miktarı aracın ruhsatındaki değeri geçmemelidir.Emniyet Kemeri ve Yük Güvenliği: Ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri mutlaka takılmalı ve bagajlardaki yük sabitlenmelidir.Fren ve Takip Mesafesi: Tatil araçlarının ağırlığı, günlük işe gidiş-geliş kullanımına göre daha fazla olduğu için takip mesafesi de boş araca kıyasla artırılmalıdır. Tatil aracı sürücüsü günlük kullanıma kıyasla fren pedalına daha yüksek ayak kuvvetti ile basabilmeli bunun için de oturma pozisyonu doğru ayarlamalıdır. Hız: Tatil araçlarının sürücüleri hız sınırına mutlaka uymalıdır. Sürücülerin günlük şehir içi kullanımdan daha ağır olan aracı tatil yolunda yüksek hızda ve uzun yokuş-inişlerde aralıksız kullanması frenlerin ısınmasına, fren mesafesinin uzamasına veya hiç tutmamasına neden olabilir\"