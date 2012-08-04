Demirtaş: BDP'li milletvekilleri Şemdinli'ye giremiyor

Diyarbakır'daki BDP il binasında konuşan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Şu andan itibaren hükümetin çıkıp, 'Kürt sorununda askeri seçeneği askıya aldık' demesinin günü gelmiştir'' dedi.

BDP İl binasında, Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin aileleri adına, Ubeydullah Encü ile Ferhat Encü'nün katıldığı toplantıda konuşan Selahattin Demirtaş, Şemdinli ilçesindeki operasyonlar kapsamında köylerin ve mezraların boşaltıldığını ileri sürdü.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şemdinli'de askeri operasyon bölgesi ilan edilen alana BDP'li milletvekillerinin giremediğini belirterek şunları söyledi:

'Şu andan itibaren hükümetin çıkıp, 'Kürt sorununda askeri seçeneği askıya aldık' demesinin günü gelmiştir. Asker anne ve babaları feryatlarını yükseltmelidir. Hiç kimsenin evladı AKP'den kıymetsiz değildir. Herkes ve özellikle o bölgede çocukları askerlik yapan aileler sesini daha da fazla yükseltmelidir. Bizler BDP olarak oraya girmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki oralar 'askeri operasyon bölgesi' ilan edildiği için milletvekillerimiz bile o bölgeye giremiyor. Köyler ve mezralar boşaltılmıştır. 13 gündür karadan ordu o bölgeye giremiyor. Gerçeklik budur.''

Demirtaş, Uludere olayının üzerinin örtülmeye çalışıldığını savunarak, olayın sorumlularının mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Uludure'de hayatını kaybeden 34 kişinin ailelerini temsilen söz alan Ubeydullah Encü ise, ailelerin tazminat aldıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, adalet yerini bulana kadar tazminat almayacaklarını söyledi.