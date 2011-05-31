Mladiç'in Lahey'e sevk edildi

T24 - Sırbistan Adalet Bakanı Snejana Maloviç, savaş suçundan tutuklanan Bosnalı Sırpların eski askeri komutanı Ratko Mladiç'in Lahey'deki savaş suçları mahkemesine sevk edilmesine yönelik kararı imzaladığını belirterek, ''Şu anda Mladiç, Lahey'e doğru gidiyor'' dedi.



Snejana Maloviç, Sırbistan Adalet Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Belgrad Yüksek Mahkemesi Savaş Suçları Bölümü'nün Mladiç'in Lahey'e sevk edilmesi yönündeki kararının bugün kendisine ulaştığını bildirdi.



Kararı imzaladığını ve Mladiç'in Lahey'e sevk edilme sürecinin başlatıldığını ifade eden Maloviç, ''Şu anda Mladiç, Lahey'e doğru gidiyor'' diye konuştu.



Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesince 16 yıldır aranan Ratko Mladiç, 26 Mayısta Zrenyanin kenti yakınlarında Lazarevo köyüne düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Mladiç'in avukatının müvekkilinin Lahey'deki mahkemeye sevk edilmemesine yönelik itirazı ise bugün Belgrad Yüksek Mahkemesi'nce reddedilmişti.







