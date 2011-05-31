-MLADİÇ'İN LAHEY'E GÖNDERİLMEME TALEBİNE RET BELGRAD (A.A) - 31.05.2011 - Belgrad Yüksek Mahkemesi Savaş Suçları Bölümü Başsavcı Yardımcısı Bruno Vekariç, savaş suçlusu olarak tutuklanan Bosna'daki Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in avukatı Miloş Şalyiç'in, müvekkilinin Lahey'deki mahkemeye gönderilmemesi için yaptığı itirazın Belgrad Yüksek Mahkemesince reddedildiğini söyledi. Bruno Vekariç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mladiç'in avukatı Şalyiç'in dün öğleden sonra posta yoluyla yaptığı itirazın bugün ellerine ulaştığını ve Belgrad Yüksek Mahkemesinin bu kararı görüştüğünü bildirdi. ''Doktorların, Mladiç'in Lahey'e sevk edilmesi için 'sağlık durumunun müsait olduğuna' yönelik rapora dayanan mahkeme kararına'' itirazın mahkemece reddedildiğini ifade eden Vekariç, mahkeme kararının Adalet Bakanlığına imzaya götürüldüğünü kaydetti. Vekariç, Adalet Bakanının imzasının ardından Mladiç'in Lahey'deki mahkemeye sevkiyle ilgili başka prosedürün kalmayacağını ifade ederek, ''Ancak Mladiç'i ne zaman Lahey'e göndereceğimizi güvenlik gerekçesiyle açıklamayacağız'' dedi. ''Mladiç'in, bu sabah 1994 yılında babasının Bosna'da işlediği suçları öğrenmesinin ardından 23 yaşında intihar eden kızının mezarını ziyaretiyle'' ilgili bir soruyu Vekariç, ''Mladiç, hayatında belki de son kez kızının mezarını ziyaret etti. Bu insani bir durumdu. O nedenle izin verildi'' şeklinde yanıtladı. -MLADİÇ'İN SAĞLIK DURUMU- Vekariç, ''Mladiç'in sağlık durumuyla'' ilgili bir soru üzerine de, doktorların verdiği raporda sanığın sağlık durumunun mahkeme sürecine katılması için bir engel teşkil etmediği yönünde olduğuna işaret ederek, ''Benim düşünceme göre ise mahkeme salonunda görebildiğim kadarıyla Mladiç gayet bilinçli ve sorulara düzgün cevap veriyor. Kurduğumuz iletişimde fazla sıkıntı yaşamadık'' diye konuştu. Mladiç'in tutuklanması sürecinde ''büyük bir iş'' başardıklarına işaret eden Vekariç, şöyle konuştu: ''Bu süreçle kurban yakınlarına bir nevi özür gönderdik. Barışmak istediğimizi, savaş suçlularının yerinin mahkeme olduğunu kurbanların yakınlarına bir mesaj olarak gönderdik. İşimiz henüz bitmedi. Şu anda önceliğimiz Goran Haciç'in yakalanmasıdır.'' Vekariç, ''Mladiç'in yakalanmadan önce kimler tarafından saklandığı'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Mladiç'i gizleyenlere yönelik ciddi bir araştırma başlatacağız. Yetkililerden kim yardım ediyordu, onu da araştıracağız.'' -MLADİÇ'İN İSTEKLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ- Vekariç, Mladiç'in Belgrad'da kaldığı tutukevinde ''çilek ve televizyon'' gibi isteklerinin yerine getirilmesinin hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti: ''Bu tür magazin olayları basın takip ediyor. Hatırlarsanız Radovan Karaciç'in tutuklanması sırasında da onun 'aşık olup olmadığı' gündeme gelmişti. Mladiç'in Lahey'de kalacağı cezaevinde göreceği muamele neyse biz ona burada o imkanları sağlamak zorundayız. Orada da mahkumlar, çilek yiyip, televizyon seyredebiliyor. Mladiç'e özel bir şey uygulanmadı. İşin özü, Mladiç yaklaşık 8 bin insanın öldürülmesinden sorumlu tutulan ve İkinci Dünya Savaşından bu yana Avrupa'da en büyük suçun işlenmesiyle suçlanan bir kişidir. Bu gerçek ortadadır. Almanya'da Nazilere olduğu gibi Sırbistan da Mladiç ve benzerlerine karşı uyanma sürecinden geçecektir.''