-MLADİÇ'İN KALDIĞI TUTUKEVİ ÖNÜNDE HAREKETLİLİK BELGRAD (A.A) - 31.05.2011 - Savaş suçundan tutuklanan Bosnalı Sırpların eski askeri komutan Ratko Mladiç'in kaldığı Belgrad Yüksek Mahkemesi Savaş Suçları Bölümü tutukevi önünde hareketlilik yaşanıyor. AA muhabirinin gözlemlerine göre, Mladiç'in kaldığı tutukevinin bulunduğu Duşanovats semtindeki Ujiçka Caddesi güvenlik güçlerince trafiğe kapatıldı. Ardından özel askeri ve polis birlikleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda zırhlı araç ise tutukevinin arka kapısına geldi. Tutukevi önünde yaşanan bu hareketliliğin Mladiç'in Lahey'deki savaş suçları mahkemesine sevk edilecek olmasından kaynaklandığı iddia edildi. Öte yandan, Sırbistan Adalet Bakanı Snejana Maloviç'in, Mladiç'in yakalanmasıyla ilgili bugün akşam saatlerinde basın açıklaması yapacağı kaydedildi. Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesince 16 yıldır aranan Ratko Mladiç, 26 Mayısta Zrenyanin kenti yakınlarında Lazarevo köyüne düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Mladiç'in avukatının müvekkilinin Lahey'deki mahkemeye sevk edilmemesine yönelik itirazı ise bugün Belgrad Yüksek Mahkemesi'nce reddedilmişti.