Mladiç'in Bosna Savaşı günlükleri yayımlandı

T24 - Bosna'daki savaş sırasında (1992-1995) Sırp birliklerinin komutanı olan ve halen Lahey'deki uluslararası mahkeme tarafından soykırım suçundan aranan Rakto Mladiç'in savaş sırasında kaleme aldığı günlüklerin içeriği, İtalya'nın La Republica gazetesinde yayımlandı.





Günlükler, Mladiç’in Belgrad’daki evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen ve 19 Mayıs 2010 tarihinde eski Yugoslavya’da işlenen savaş suçları için kurulan Lahey’deki mahkemeye teslim edilen 3 bin 500 sayfadan oluşuyor.



Yaşadığı olayların yanı sıra kendi düşüncelerini de günlüklerinde anlatan Mladiç, Boşnakları öldürmenin yanı sıra öz vatanlarından sürmeyi ve yok etmeyi hedefliyor.



"50 bin Boşnak’ı öldürmek birşey değil, onu sonra da yaparız. Önemli olan Muslüman halkı bu topraklardan temizlemektir" ifadesini kullanan Mladiç, Bosna’nın bölünmesi konusunda Hırvatlarla işbirliği yapmanın önemli olduğunu da dile getiriyor.



Mladiç’in kaleme aldığı günlüklerde, Bosna’nın bölünmesi konusu ise şöyle işleniyor:



"Bosna’yı bölmeye çalışan Hırvatlara destek olmalıyız. Ancak onlar Boşnakları Bosna’yı bölmeye zorlayabilir. Bosna Hersek’te yaşayan Boşnaklar, Sırp ve Hırvatların ortak düşmanıdır. Boşnakları Hırvatlarla işbirliği yaparak, köşeye sıkıştırmak gerekir."



Gazetede yayımlanan günlüklerde, Batılıların "Sırpları, kabadayı çetesi" olarak göstermek istediklerini belirten Mladiç, "Fakat onlar Müslümanlara, Doğu’daki çıkarlarından dolayı yardım etmek istiyor" şeklinde ifadeler kullandı.



Gazetenin, günlüklerle ilgili yorumunda ise Mladiç’in planlarının, Bosna Hersek’te yapılan soykırımın sistematik ve planlı olduğunun bir göstergesi olduğuna işaret edildi. Gazete, Mladiç için "etnik temizliği ile artık delirmiş halde" olduğu yorumuna yer verdi.



Bu arada, 24 Mayıs’ta da Bosna-Hersek’in önemli gazetelerinden Dnevni Avaz, günlüklerin içeriğiyle ilgili haber yayımlamıştı.



Haberde, günlüklerin Lahey’deki mahkemeye teslim edilmeden önce fotokopisinin çekildiğine ve bunların Belgrad’da yasal olmayan şekilde satışının yapıldığına yer verilmişti. Gazete, Mladiç’in el yazısıyla kaleme aldığı 3 bin 500 sayfadan oluşan günlüklerin içeriğinin önemli kısmını, kendisinin ve yanında bulunan Çetnik komutanların, savaş mağduru kadınlarla yaşadıkları "eğlencelerin" oluşturduğuna yer vermişti.



Şubat ayında Mladiç’in Belgrad’daki evinde yapılan arama sonucunda 18 defter halinde günlük ve onlarca kaset bulunmuştu. Sırp polisi tarafından el konulan malzemeler, daha sonra 19 Mayıs 2010 tarihinde Lahey’deki mahkemeye teslim edilmişti. Günlükler ve gizli şekilde kayda alındığı belirlenen ses kasetleri, Lahey’de yargılanan Sırpların eski lideri Karaciç’in duruşmalarında aleyhine kullanılmış, Karaciç bu belgeler nedeniyle zor durumda kalmıştı.



Savaş sırasında Bosnalı Sırpların askeri birliklerinin komutanı olan ve çok sayıda sivilin öldürülmesi için emirleri vermekle suçlanan Ratko Mladiç, 15 yıldır yakalanamadı.



